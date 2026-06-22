سبورت: إينياكي بينيا يقترب من باناثانايكوس

كشفت صحيفة سبورت عن اقتراب إينياكي بينيا، حارس مرمى برشلونة، من الانتقال إلى باناثينايكوس اليوناني خلال الساعات المقبلة.

وبحسب الصحيفة، سيوقع الحارس الإسباني عقدًا لمدة 3 مواسم مع خيار التمديد لموسم رابع، بينما سيحصل برشلونة على نحو 3 ملايين يورو من الصفقة.

ومن المقرر أن يخضع بينيا للفحوصات الطبية اليوم الإثنين قبل توقيع العقود الرسمية وإتمام انتقاله إلى النادي اليوناني.

ويأتي رحيل الحارس البالغ من العمر 27 عامًا ضمن خطة برشلونة لتقليص عدد حراس المرمى في الفريق، في ظل وجود مارك أندريه تير شتيجن، وخوان جارسيا، وفويتشيخ تشيزني، بالإضافة إلى عدد من الحراس الشباب.

وكان بينيا قد تدرج في الفئات السنية لبرشلونة قبل أن يصل إلى الفريق الأول، ليختتم مشواره مع النادي الكتالوني بالانتقال إلى باناثينايكوس بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة بانتظام.

وقضى بينيا الموسم الماضي معارا من برشلونة إلى إلتشي.

وشارك بينيما في 16 مباراة بقميص إلتشي خلال الموسم وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.