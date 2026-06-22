كأس العالم - لاعب نيوزيلندا: كنت أستحق الحصول على خطأ قبل هدف مصر الثاني

يرى بن أولد لاعب منتخب نيوزيلندا أن هدف مصر الثاني كان غير صحيحا لأنه استحق الحصول على ركلة حرة.

وفازت مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب فنكوفر بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال أولد للصحفيين عقب المباراة: "قبل هدف مصر الثاني سقطت على الأرض، ومدافع مصر قام بدهس أعضائي التناسلية ومزق سروالي وملابسي الداخلية، وشعرت بألم شديد وفحصني الطبيب ولكن كل شيء كان على ما يرام".

وواصل "هذه هي كرة القدم ولكل شخص رأيه، لكنني أعتقد أن هناك خطأ واضحا ارتكب ضدي، إنه أمر محبط لأن هذه اللقطة أدت لهدفهم الثاني".

وأكمل "كنت أتألم بسبب الإصابة ولم أكن أفهم ما الذي كان يحدث هناك، إنه أمر محبط ولكنهم سجلوا هدفا ثالثا أيضا لذلك لا يمكننا اللوم على تلك اللقطة فقط".

وتابع "لقد افتككت الكرة ثم سقطت على الأرض معتقدا أنني حصلت على ركلة حرة، لكن الحكم لم يحتسبها، ثم دهسني وشعرت بألم شديد، الأمر كان مؤلما واضطررت بالطبع لتغيير سروالي وكل شيء لأنه تمزق وكانت عليه بعض آثار الدماء".

وتتصدر مصر المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن بلجيكا وإيران صاحبي المركزين الثاني والثالث.