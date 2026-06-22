كأس العالم - زيزو: الجماهير كانت مصدر قوتنا.. والحكاية مستمرة

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 15:59

كتب : FilGoal

زيزو - روسيا - منتخب مصر

وجه أحمد سيد "زيزو" جناح منتخب مصر رسالة لجماهير الفراعنة بعدما شارك في تحقيق أول فوز مصري بكأس العالم.

وشارك لاعب الأهلي كبديل في الفوز على نيوزيلندا 3-1 ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالمونديال.

وقال زيزو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لطالما حلمت بهذه اللحظات منذ أن كنت طفلا، واليوم تحول الحلم إلى حقيقة".

وأضاف "فخور بأنني كنت جزء من فريق كتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية".

وتابع "هذا الانتصار ليس لنا فقط كلاعبين، بل لكل مصري أمن بنا وساندنا في كل لحظة، ولمديرنا الفني وجهازه الذي يرافقنا في كل خطوة".

وأتم "شكرا لكل الجماهير التي كانت مصدر قوتنا، الحكاية مستمرة، ونطمح أن نجعلكم فخورين بنا وأن نشرف بلادنا مصر.. عاشت مصر".

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وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمدينة سياتل وتعادل مع بلجيكا، ثم سافر إلى كندا لمواجهة نيوزيلندا.

وسيلاقي منتخب مصر خصمه إيران في الجولة الأخيرة في ملعب لومين بمدينة سياتل.

ويقيم منتخب مصر في مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، والتي تبعد 45 دقيقة بالطائرة عن مدينة سياتل في الولاية نفسها.

موعد مباراة مصر المقبلة

يلعب منتخب مصر ضد إيران في ختام دور المجموعات.

وتقام المباراة في تمام السادسة من صباح يوم السبت 27 يونيو الجاري.

ويستضيف ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.

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