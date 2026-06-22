كأس العالم - المكسيكية كاتيا جارسيا تقود مباراة تونس وهولندا

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 15:56

كتب : FilGoal

كاتيا جارسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم مباراة تونس وهولندا بكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب تونس مع هولندا صباح الجمعة على ملعب أرو هيد بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأعلن فيفا تعيين المكسيكية كاتيا جارسيا لإدارة المباراة ويعاونها مواطنتها ساندرا راميريز، والإسباني خوسي إنريكي نارانخو.

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بينما يتواجد الباراجواياني خوان جابرييل بينيتيز كحكم رابع في المباراة.

وودع منتخب تونس كأس العالم 2026 بشكل رسمي بعد الخسارة في أول مباراتين من السويد واليابان.

بينما يتصدر منتخب هولندا المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن اليابان صاحبة المركز الثاني.

تونس هولندا كأس العالم 2026 كاتيا جارسيا
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