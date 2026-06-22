كأس العالم - غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 14:20

كتب : FilGoal

ألمانيا - كوت ديفوار

انتهى مشوار نيكو شلوتربيك مدافع ألمانيا في كأس العالم بسبب تعرضه لإصابة قوية، وفقا لجريدة بيلد.

وأوضح التقرير أن اللاعب تعرض لتمزق في أربطة الكاحل الأيسر.

هذه الإصابة ستبعد مدافع بوروسيا دورتموند لنحو 8 أسابيع.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - عمورة يغيب عن الجزائر في باقي مرحلة المجموعات كأس العالم - تقرير: مباراة فرنسا والعراق قد تتأجل لساعات بسبب الأحوال الجوية كأس العالم - بيتكوفيتش: أثق تماما في لوكا زيدان كأس العالم - أيمن حسين: متحمس لتقديم أفضل مستوياتي أمام مدافعي فرنسا الأفضل بالعالم

وكان شلوتربيك قد تعرّض لالتواء في الكاحل بعد 13 دقيقة من مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال يوليان ناجلزمان في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "هناك اشتباه في تعرض نيكو لإصابة في أربطة الكاحل. الأمور لا تبدو جيدة".

وذكرت جريدة بيلد أن شلوتربيك عاد مع بعثة المنتخب الألماني برفقة زوجته إلى مقر إقامة الفريق عقب اللقاء.

Image

وأضاف التقرير أن الجهاز الطبي للمنتخب الألماني سيُتخذ قراره بشأن استمرار مدافع بوروسيا دورتموند في البطولة من عدمه.

وذلك بعد خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي.

Image

وأوضح التقرير أن شلوتربيك واصل اللعب حتى نهاية الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة مستعينا بمسكن للألم، قبل أن يطلب استبداله بين الشوطين.

وفاز منتخب ألمانيا على كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026 في أمريكا.

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى دور الـ32، وتوقف رصيد كوت ديفوار عند النقطة 3 في المركز الثاني للمجموعة.

تقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق فرانك كيسي، وتعادل منتخب ألمانيا بقدم البديل دينيز أونداف الذي سجل أيضا الهدف الثاني.

وأصبح منتخب ألمانيا ثالث المتأهلين بشكل رسمي إلى دور الـ32 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

ألمانيا نيكو شلوتربيك
نرشح لكم
كأس العالم - بعد استخراج التأشيرة.. "لومومبا" يطير إلى المكسيك لدعم الكونغو ضد كولومبيا كأس العالم - كورتوا: لم نسجل ضد إيران بسبب الحارس.. ونتوقع مباراة مماثلة ضد نيوزيلندا كأس العالم - عمورة يغيب عن الجزائر في باقي مرحلة المجموعات كأس العالم - تقرير: مباراة فرنسا والعراق قد تتأجل لساعات بسبب الأحوال الجوية كأس العالم - بيتكوفيتش: أثق تماما في لوكا زيدان كأس العالم - أيمن حسين: متحمس لتقديم أفضل مستوياتي أمام مدافعي فرنسا الأفضل بالعالم مواعيد مباريات الاثنين 22 يونيو وفجر الثلاثاء.. فرنسا ضد العراق وميسي ودربي عربي كأس العالم - مدرب نيوزيلندا: من المحبط أن نخسر أمام مصر.. وصلاح سجل على طريقته المعتادة
أخر الأخبار
كأس العالم - بعد استخراج التأشيرة.. "لومومبا" يطير إلى المكسيك لدعم الكونغو ضد كولومبيا 35 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كورتوا: لم نسجل ضد إيران بسبب الحارس.. ونتوقع مباراة مماثلة ضد نيوزيلندا ساعة | في المونديال
كأس العالم - غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة ساعة | في المونديال
أس: مورينيو يريد التعاقد مع مهاجم صريح تقليدي ولكن ساعة | الدوري الإسباني
صن: مانشستر يونايتد يعلن صفقة ضم إيدرسون بعد كأس العالم ساعة | ميركاتو
كأس العالم - عمورة يغيب عن الجزائر في باقي مرحلة المجموعات 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - تقرير: مباراة فرنسا والعراق قد تتأجل لساعات بسبب الأحوال الجوية 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - بيتكوفيتش: أثق تماما في لوكا زيدان 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة
/articles/531570/كأس-العالم-غياب-مدافع-ألمانيا-حتى-نهاية-البطولة