كأس العالم - غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة

انتهى مشوار نيكو شلوتربيك مدافع ألمانيا في كأس العالم بسبب تعرضه لإصابة قوية، وفقا لجريدة بيلد.

وأوضح التقرير أن اللاعب تعرض لتمزق في أربطة الكاحل الأيسر.

هذه الإصابة ستبعد مدافع بوروسيا دورتموند لنحو 8 أسابيع.

وكان شلوتربيك قد تعرّض لالتواء في الكاحل بعد 13 دقيقة من مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال يوليان ناجلزمان في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "هناك اشتباه في تعرض نيكو لإصابة في أربطة الكاحل. الأمور لا تبدو جيدة".

وذكرت جريدة بيلد أن شلوتربيك عاد مع بعثة المنتخب الألماني برفقة زوجته إلى مقر إقامة الفريق عقب اللقاء.

وأضاف التقرير أن الجهاز الطبي للمنتخب الألماني سيُتخذ قراره بشأن استمرار مدافع بوروسيا دورتموند في البطولة من عدمه.

وذلك بعد خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي.

وأوضح التقرير أن شلوتربيك واصل اللعب حتى نهاية الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة مستعينا بمسكن للألم، قبل أن يطلب استبداله بين الشوطين.

وفاز منتخب ألمانيا على كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026 في أمريكا.

ووصل منتخب ألمانيا إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى دور الـ32، وتوقف رصيد كوت ديفوار عند النقطة 3 في المركز الثاني للمجموعة.

تقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق فرانك كيسي، وتعادل منتخب ألمانيا بقدم البديل دينيز أونداف الذي سجل أيضا الهدف الثاني.

وأصبح منتخب ألمانيا ثالث المتأهلين بشكل رسمي إلى دور الـ32 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.