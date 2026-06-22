صن: مانشستر يونايتد يعلن صفقة ضم إيدرسون بعد كأس العالم

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 13:46

كتب : FilGoal

إيدرسون

ذكرت جريدة ذا صن أن نادي مانشستر يونايتد سيعلن صفقة ضم البرازيلي إيدرسون عقب نهاية كأس العالم.

وأتم مانشستر يونايتد اتفاقه مع إيدرسون لاعب وسط أتالانتا ليكون أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وأوضح تقرير ذا صن أن يونايتد سينتظر حتى نهاية كأس العالم قبل الإعلان عن الصفقة.

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وبحسب شبكة سكاي، سيوقع اللاعب البرازيلي عقدا لمدة 4 مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ومن المنتظر أن يعوض إيدرسون رحيل كاسيميرو الذي غادر الفريق هذا الصيف بعد نهاية مشواره مع النادي.

وأشار التقرير إلى اكتمال الاتفاق بين مانشستر يونايتد وأتالانتا، أي أن الصفقة أصبحت منتهية على الورق.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية بعد نهاية عطلته قبل التوقيع الرسمي.

ويأتي انضمام إيدرسون ضمن أولى صفقات حقبة المدرب مايكل كاريك مع الفريق.

وكان اللاعب ضمن القائمة الموسعة لمنتخب البرازيل لكأس العالم، قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية، ما يمنحه فرصة للراحة قبل بدء مشواره مع فريقه الجديد.

ويبلغ إيدرسون من العمر 26 عاما وينتهي تعاقده مع أتالانتا بنهاية الموسم المقبل.

ولعب البرازيلي 41 مباراة مع فريقه في الموسم المنقضي وساهم في خمسة أهداف.

مانشستر يونايتد أتالانتا إيدرسون
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