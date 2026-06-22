كأس العالم - عمورة يغيب عن الجزائر في باقي مرحلة المجموعات

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 12:59

كتب : FilGoal

محمد أمين عمورة

تعرض محمد أمين عمورة مهاجم الجزائر لإصابة خلال تدريبات منتخب الجزائر يوم السبت، مما سيحرمه من المشاركة في المباراتين المتبقيتين من دور المجموعات على الأقل.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن مهاجم فولفسبورج يعاني من إصابة في الفخذ.

وأوضح التقرير أن مدة غياب عمورة تقدر بنحو أسبوعين، ما يعني غيابه عن المواجهتين الحاسمتين أمام الأردن ثم النمسا.

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وكان مدربه فلاديمير بيتكوفيتش قد قال للصحفيين: "إمكانية غياب محمد أمين عمورة ضد الأردن؟ لا يمكنني تأكيد ذلك بعد".

وأكمل "أمامنا عدة ساعات قبل اللقاء، لن أتمكن من قول أي شيء بهذا الشأن حتى اقتراب موعد المباراة".

وتزداد صعوبة المهمة بعد الخسارة الثقيلة أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة في المباراة الأولى، وهي المباراة التي دخل فيها عمورة بديلًا في الدقيقة 60 بدلًا من أمين جويري.

سجل محمد عمورة ثمانية أهداف هذا الموسم في الدوري الألماني مع فولفسبورج، لكنه لم يهز الشباك منذ 15 فبراير الماضي.

أما مع المنتخب الجزائري، فيعود آخر أهدافه إلى 13 نوفمبر الماضي خلال مباراة ودية أمام زيمبابوي انتهت بفوز الجزائر 3-1.

وخلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، اكتفى بصناعة هدف واحد في المباراة الافتتاحية أمام السودان.

ويشارك المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، وقد نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية مرة واحدة فقط، وذلك في نسخة 2014 عندما خسر أمام ألمانيا 2-1 بعد التمديد.

الجزائر محمد أمين عمورة
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