كأس العالم - بيتكوفيتش: أثق تماما في لوكا زيدان

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 12:01

كتب : FilGoal

لوكا زيدان

دافع فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر عن حارسه لوكا زيدان أمام الانتقادات التي طالته عقب لقاء الأرجنتين.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بعدما خسر من الأرجنتين 3-0 في الجولة الافتتاحية.

وقال بيتكوفيتش في تصريحات للصحفيين: "أخطاء لوكا زيدان؟ لكل شخص الحق في ارتكاب الأخطاء. أثق تماما في قدراته".

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وأضاف "إمكانية غياب محمد أمين عمورة ضد الأردن؟ لا يمكنني تأكيد ذلك بعد".

وأكمل "أمامنا عدة ساعات قبل اللقاء، لن أتمكن من قول أي شيء بهذا الشأن حتى اقتراب موعد المباراة".

وتابع "هذه المواجهة مهمة للغاية لكلا المنتخبين، فالضغوط متساوية على كلاهما بعد خسارة المباراة الأولى".

وأتم "قمنا بدراسة منتخب الأردن بشكل جيد، ولدينا نقاط قوة سنعتمد عليها، ونسعى لإيجاد الحلول المناسبة التي تمكننا من تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة".

وخسر المنتخبان مباراتهما الأولى، ما يجعل المواجهة حاسمة في صراع التأهل.

وكان الأردن قد خسر 3-1 أمام النمسا، رغم تسجيله أول أهدافه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

الجزائر الأردن فلاديمير بيتكوفيتش
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