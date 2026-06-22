كأس العالم - أيمن حسين: متحمس لتقديم أفضل مستوياتي أمام مدافعي فرنسا الأفضل بالعالم

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 11:40

كتب : FilGoal

هدف أيمن حسين لاعب العراق ضد النرويج

يتطلع أيمن حسين مهاجم العراق لتقديم أفضل ما لديه حين يواجه منتخب فرنسا بعد ساعات.

ويصطدم المنتخب العراقي بنظيره الفرنسي عند منتصف الليل بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال أيمن حسين في تصريحات للصحفيين: "مدافعو فرنسا هم الأفضل على المستوى العالمي، وهو حافز بالنسبة لي لتقديم أفضل مستوى أمامهم".

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وتابع "فرنسا منتخب قوي ومن المرشحين للفوز بكأس العالم ولكننا جاهزون لبذل كل ما لدينا أمامهم".

وأضاف "قدمنا مباراة كبيرة أمام النرويج ولكن جزئيات بسيطة جعلتنا نخسر اللقاء وكنا نفتقد الخبرة في مواجهة منتخب بحجم النرويج".

وأكمل "بعد مباراة النرويج تحدث المدرب معنا وأكد أننا قدمنا مباراة جيدة، وأن الوقت قد حان لنسيان تلك المواجهة والتركيز على ما هو قادم".

وخسر العراق من النرويج بنتيجة 1-4 في الجولة الافتتاحية.

بينما فازت فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1.

أيمن حسين العراق فرنسا
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