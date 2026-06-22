كأس العالم - مدرب نيوزيلندا: من المحبط أن نخسر أمام مصر.. وصلاح سجل على طريقته المعتادة

أبدى دارين بازيلي المدير الفني لـ منتخب نيوزيلندا إحباطه بعد الخسارة من مصر في الجولة الثانية للمجموعة السابعة من كأس العالم 2026.

وقلب منتخب مصر تأخره في الشوط الأول لفوز بنتيجة 3-1 على نيوزيلندا وتصدر ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

وقال بازيلي في المؤتمر الصحفي: "الأمر محبط. لعبنا بشكل رائع في الشوط الأول. سجلنا هدفا رائعا، وصنعنا العديد من الفرص، وشعرنا بأننا نسيطر على الكرة في معظم فترات الشوط الأول. لم نتعرض لضغط كبير".

وأضاف "تحدثنا بين الشوطين عن الأمور التي نود تحسينها، ولم نتكمن في الشوط الثاني من الظهور بنفس مستوى الأول".

وأردف "منتخب مصر لعب الشوط الثاني بروح مختلفة وقوة، ولعبوا جيدا في الشوط الثاني، لكن من المحبط أن نخسر المباراة، كان من الممكن أن نحتفل في النهاية".

وأكمل "صلاح سجل هدفا بنفس الطريقة التي اعتاد عليها منذ 10 سنوات، بأن يتوغل للعمق ويسدد بقدمه اليسرى".

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موعد مباراة مصر المقبلة

يلعب منتخب مصر ضد إيران في ختام دور المجموعات.

وتقام المباراة في تمام السادسة من صباح يوم السبت 27 يونيو الجاري.

ويستضيف ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.