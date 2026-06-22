كأس العالم - الأول والأصغر ومكرر.. أرقام من فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

حقق منتخب مصر عدة أرقام بعد الفوز على نيوزيلندا في كأس العالم 2026 كأول انتصار في تاريخ الفراعنة بالبطولة.

وقلب منتخب مصر تأخره لفوز بنتيجة 3-1 وتصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط والتي تضم إيران وبلجيكا أيضا.

FilGoal.com يستعرض معكم الأرقام التي حققها لاعبو منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا.

رقمان سلبيان

لأول مرة في كأس العالم يتأخر منتخب مصر في النتيجة مع نهاية الشوط الأول. (8 مباريات سابقة انتهت 7 منها بالتعادل ومباراة بالتقدم)

بعد استقبال الهدف لم يستطع منتخب مصر الحفاظ على نظافة شباكه في كأس العالم سوى مرة وحيدة من 9 مباريات جاءت ضد أيرلندا في 1990.

يحدث لأول مرة

لأول مرة يسجل منتخب مصر 3 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم بعدما اكتفينا بتسجيل 6 أهداف في 3 نسخ سابقة.

أصبح منتخب مصر أول فريق إفريقي يحول تأخره لفوز في كأس العالم منذ فوز تونس على بنما في 2018.

أصبح منتخب مصر عاشر منتخب إفريقي يحقق فوزا في كأس العالم بعد تونس والمغرب والجزائر والكاميرون ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وغانا وكوت ديفوار.

حسام حسن أول مدرب إفريقي يحقق الفوز كلاعب وكمدرب في البطولات الكبرى (كأس عالم وكأس أمم إفريقيا).

صـــــــــــــــلاح

أصبح صلاح أكبر لاعب إفريقي يسجل ويصنع هدفا في مباراة واحدة بكأس العالم بعمر 34 عاما و7 أيام وفقا للإحصائيات منذ 1966.

وأصبح صلاح أكبر لاعب يسجل لمنتخب مصر في كأس العالم بعمر 34 عاما و7 أيام متفوقا على مجدي عبد الغني صاحب الـ 30 عاما و320 يوما في 1990.

كما بات أكثر لاعب يساهم تهديفيا بقميص منتخب مصر في كأس العالم برصيد 5 مساهمات بتسجيل 3 أهداف وصناعة 2.

ورفع صلاح رصيده التهديفي بقميص منتخب مصر لـ 66 هدفا بفارق هدفين عن حسام حسن هداف مصر التاريخي وقائد الفراعنة.

وبات صلاح أكثر لاعب ساهم في تسديدات بنفس المباراة في كأس العالم 2026 برصيد 10 مساهمات (سدد 5 مرات وصنع 5 فرص).

منذ 2018 لم يخسر منتخب مصر أي مباراة سجل فيها محمد صلاح (فاز في 22 وتعادل في 2)

نفس الرقم مرتين

أصبح مصطفى زيكو أول لاعب في تاريخ منتخب مصر يسجل ويصنع هدفا في مباراة واحدة في كأس العالم، بعدما سجل الأول وصنع الثاني.

وسرعان ما كرر محمد صلاح الرقم بعدما سجل الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث لصالح تريزيجيه.

الهدافون أصبحوا 6

ارتفع رصيد هدافي منتخب مصر في كأس العالم لـ 6 لاعبين

محمد صلاح – 3 أهداف (2 في 2018 و1 في 2022)

عبد الرحمن فوزي – هدفان (1934)

مجدي عبد الغني – هدف واحد (1990)

إمام عاشور – هدف واحد (2026)

مصطفى زيكو – هدف واحد (2026)

تريزيجيه – هدف واحد (2026)

الأكثر مشاركة

أصبح محمد صلاح وتريزيجيه أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في كأس العالم برصيد 4 مباريات.

وشارك صلاح في مباراتين في 2018 ومثلهما في 2022، بينما شارك تريزيجيه في 3 مباريات في 2018 ومباراة واحدة في 2026.

البديل الذهبي

شارك تريزيجيه في الدقيقة 76 وبعد 6 دقائق فقط سجل هدف مصر الثالث.

وأصبح تريزيجيه أول لاعب بديل في تاريخ منتخب مصر يسجل في كأس العالم.

الأصغر

أصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب إفريقي يحقق فوز مع منتخب بلاده في كأس العالم بعمر 18 عاما و171 يوما.

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