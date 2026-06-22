كأس العالم - زيكو: حسام حسن استدعاني لـ منتخب مصر وأنا في الساحل

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 07:44

كتب : FilGoal

هدف مصر في نيوزيلندا - مصطفى زيكو

يرى مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر أن الفريق قادر على الوصول لأبعد مكان في كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت تسجيل زيكو هدفا وصناعة آخر.

وقال في زيكو للصحفيين: "كنت بعيدا تماما عن المنتخب، حسام حسن استدعاني وأنا في الساحل، فجأة وجدت نفسي في كأس العالم، وهو من أول دقيقة وحتى الآن يثق بي، وأخبرني أن انضمامي ليس صدفة، وأبذل كل ما في وسعي حتى لا أخذله".

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وأضاف "ما حققناه طبيعي، نحن منتخب مصر أقوى منتخب في إفريقيا وهدفنا الوصول لأبعد مكان في البطولة، الفريق يضم أسماءً كبيرة وكلهم لاعبين كبار، وأتوقع أن نصل لمكانة بعيدة في البطولة".

ثم أكمل زيكو عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "تسجيل الأهداف توفيق من الله ومكافأة على المجهود، وسعيد بتسجيل أول أهدافي وصناعة آخر لصلاح".

وتابع "كل اللاعبين يقدمون كل ما لديهم من أجل تقديم نسخة مميزة واستثنائية لمنتخب مصر في كأس العالم".

وأتم "إسعاد الجماهير المصرية لا يُقدر بثمن".

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.

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