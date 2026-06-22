كأس العالم - أبو العلا يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تفاصيل إصابة الثنائي حمدي فتحي وحسام عبد المجيد أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 وتصدر ترتيب المجموعة السابعة في البطولة.

وقال طبيب منتخب مصر عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "حمدي فتحي لاعب المنتخب اشتكي من آلام في العضلة الخلفية وهو ما تسبب في استبداله في مباراة نيوزيلندا".

أضاف "حسام عبد المجيد تعرض لارتطام بالرأس مع مهاجم نيوزيلندا خلال اللقاء، ما تسبب في خروجه ومشاركة محمد عبد المنعم بدلا منه".

وخرج حمدي فتحي في الدقيقة 41 وعوضه رامي ربيعة.

وفي الدقيقة 90+9 خرج عبد المجيد وعوضه محمد عبد المنعم في سادس تغييرات منتخب مصر.

video:1

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.