كأس العالم - سجل وصنع.. محمد صلاح رجل مباراة مصر ضد نيوزيلندا

حصد محمد صلاح قائد منتخب مصر جائزة رجل مباراة الفراعنة ضد نيوزيلندا في الانتصار التاريخي الأول لمصر في البطولة.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وتغلب منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد التأخر في النتيجة بهدف دون مقابل في الشوط الأول.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

ونجح محمد صلاح في صناعة الهدف الثالث الذي سجله محمود تريزيجيه وأمن نقاط المباراة.

بينما سجل صلاح هدف مصر الثاني والذي تقدم به.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.