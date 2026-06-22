كأس العالم - تريزيجيه: نعد الجماهير المصرية بتقديم الأفضل في القادم

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 06:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح - تريزيجيه - إمام عاشور

وعد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر بتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة بعد الفوز على نيوزيلندا في كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر لأول مرة في كأس العالم بالفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 وتصدر ترتيب المجموعة السابعة.

وقال "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله على تحقيق فوز تاريخي واستطعنا إسعاد الشعب المصري".

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وأضاف "الأجواء رائعة وشعرنا أننا نلعب في مصر، ونعدهم بتقديم الأفضل في القادم".

وأتم "نفذنا تعليمات المدير الفني وتغيرت الأوضاع في الشوط الثاني وانتصرنا".

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.

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