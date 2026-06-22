كأس العالم – لماذا أجرى منتخب مصر التغيير السادس.. وهل يغيب عبد المجيد أمام إيران

أجرى منتخب مصر بقيادة حسام حسن تغييرا سادسا في الثواني الأخيرة أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026.

والتقي المنتخبان على ملعب بي سي بالاس في مدينة فانكوفر الكندية.

مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر عبر المركز الإعلامي

تسجيل الأهداف توفيق من الله ومكافأة على المجهود، وسعيد بتسجيل أول أهدافي وصناعة آخر لصلاح.

كل اللاعبين يقدمون كل ما لديهم من أجل تقديم نسخة مميزة واستثنائية لمنتخب مصر في كأس العالم.

إسعاد الجماهير المصرية لا يُقدر بثمن.

وحقق منتخب مصر أول انتصار في تاريخه بكأس العالم بالفوز 3-1 على نيوزيلندا.

وتعرض حسام عبد المجيد لإصابة في الرأس في الدقيقة 90+5 وبعد دقائق من تلقيه العلاج خرج وعوضه محمد عبد المنعم في تغيير سادس.

وكان منتخب مصر قد استنفد تغييراته في اللقاء بواقع تغيير في الشوط الأول و4 في الثاني.

وبذلك يعد منتخب مصر أول منتخب يُجرى 6 تغييرات في مباراة واحدة بكأس العالم خلال نسخة 2026.

ولم تحدد اللائحة موقف اللاعب من المشاركة في المباراة التالية، إذ يقر بروتكول فيفا "الإطار الزمني للعودة إلى اللعب قد يختلف".

ماذا تقول اللائحة؟

42.3: يجب على اللاعب الذي يُشتبه بإصابته بارتجاج في المخ أثناء المباراة الخضوع لفحص من قبل طبيب الفريق وفقًا لبروتوكول الفيفا الطبي الخاص بارتجاج المخ.

يجوز للحكم إيقاف اللعب مؤقتًا لمدة 3 دقائق عند حدوث أي حالة يُشتبه بإصابتها بارتجاج في المخ.

ولا يجوز للحكم السماح للاعب بمواصلة اللعب إلا بموافقة طبيب الفريق، الذي يكون قد قيّم حالة اللاعب واستبعد أي اشتباه في إصابته بارتجاج في المخ.

ويكون لطبيب الفريق القرار النهائي بناءً على الفحص السريري.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال للاعب الذي يُشتبه بإصابته بارتجاج في المخ العودة إلى اللعب.

42.3: يوصي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأن تتبع الفرق الطبية بروتوكول العودة التدريجية إلى اللعب المحدد في بروتوكول الفيفا الخاص بارتجاج المخ للطاقم الطبي لأي لاعب تعرض لارتجاج في المخ.

ويقر البروتوكول بأن الإطار الزمني للعودة إلى اللعب قد يختلف، اعتمادًا على عوامل مثل عمر اللاعب وجنسه وأعراضه وتاريخه الطبي وأن على الأطباء استخدام تقديرهم السريري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعودة إلى اللعب.

يجب أن تكون سلامة اللاعب هي شاغلهم الوحيد. يشترط فيفا أنه قبل أن يتمكن أي لاعب تعرض لارتجاج في المخ من العودة إلى اللعب، يجب على الفريق الطبي للفريق أن يشهد بما يلي:

(أ) أن هذا اللاعب قد اجتاز جميع الخطوات المحددة في بروتوكول فيفا الخاص بارتجاج المخ للطاقم الطبي.

(ب) أن هذا اللاعب لائق للمنافسة

(ج) أن الفريق الطبي للفريق قد ناقش إدارة الحالة مع طبيب المباراة في فيفا عند الاقتضاء (رهنًا بموافقة اللاعب).

وتغلب منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد التأخر في النتيجة بهدف دون مقابل في الشوط الأول.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.