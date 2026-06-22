كأس العالم - البديل الذهبي.. تريزيجيه يعادل صلاح ويهز شباك نيوزيلندا

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 06:00

كتب : إسلام أحمد

منتخب مصر - نيوزيلندا - تريزيجيه

حسم محمود حسن "تريزيجيه" فوز منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026 خلال الجولة الثانية في المجموعة السابعة.

ويلتقي المنتخبان على ملعب بي سي بالاس في مدينة فانكوفر الكندية.

وشارك تريزيجيه بعد تقدم منتخب مصر بالهدف الثاني عن طريق محمد صلاح من صناعة زيكو.

أخبار متعلقة:
كأس العالم – كسر الرقم.. صلاح الهداف التاريخي لـ منتخب مصر كأس العالم - من صناعة هاني.. رأسية صاروخية من زيكو تتعادل لـ مصر ضد نيوزيلندا كأس العالم - منتخب مصر يخسر أول 45 دقيقة لأول مرة في تاريخه كأس العالم - 1 من 9.. منتخب مصر يستقبل هدفا أمام نيوزيلندا

وتعادل تريزيجيه مع صلاح كأكثر لاعبين مشاركة في كأس العالم بقميص منتخب مصر برصيد 4 مباريات لكل لاعب.

وجاء الهدف برأسية من تريزيجيه في الدقيقة 82 برأسية بعد 6 دقائق من مشاركته كبديل.

وأصبح تريزيجيه سادس لاعب يسجل لمنتخب مصر في كأس العالم بعد محمد صلاح (3) عبد الرحمن فوزي (2) وإمام عاشور ومجدي عبد الغني ومصطفى زيكو.

وأصبح تريزيجيه أول لاعب مصري يشارك كبديل ويسجل هدفا في كأس العالم.

وجاء الهدف من صناعة محمد صلاح الذي أصبح أكثر لاعب يساهم تهديفيا بقميص منتخب مصر في كأس العالم برصيد 5 مساهمات.

وسجل صلاح 3 أهداف في 2018 و2026 وصنع هدفين الأول لإمام ضد بلجيكا ولتريزيجيه ضد نيوزيلندا.

ومنذ 1966 أصبح صلاح أكبر لاعب إفريقي يسجل ويصنع هدفا في مباراة واحدة بكأس العالم بعمر 34 عاما و7 أيام.

ولأول مرة يسجل منتخب مصر 3 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم بعدما اكتفينا بتسجيل 6 أهداف في 3 نسخ سابقة.

محمد صلاح منتخب مصر تريزيجيه كأس العالم نيوزيلندا
نرشح لكم
كأس العالم - زيكو: حسام حسن استدعاني لـ منتخب مصر وأنا في الساحل خبر في الجول - اتحاد الكرة يصرف مكافأت مباراتي نيوزيلندا وبلجيكا كأس العالم - موعد مباراة مصر ضد إيران في ختام دور المجموعات كأس العالم - ربيعة: مباراة إيران التي لا تقل أهمية عن مواجهة نيوزيلندا كأس العالم - السيسي يهنئ منتخب مصر بعد الانتصار التاريخي الأول كأس العالم - أبو العلا يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد كأس العالم - سجل وصنع.. محمد صلاح رجل مباراة مصر ضد نيوزيلندا كأس العالم - تريزيجيه: نعد الجماهير المصرية بتقديم الأفضل في القادم
أخر الأخبار
كأس العالم - زيكو: حسام حسن استدعاني لـ منتخب مصر وأنا في الساحل دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - اتحاد الكرة يصرف مكافأت مباراتي نيوزيلندا وبلجيكا 18 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - موعد مباراة مصر ضد إيران في ختام دور المجموعات 38 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ربيعة: مباراة إيران التي لا تقل أهمية عن مواجهة نيوزيلندا 38 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - السيسي يهنئ منتخب مصر بعد الانتصار التاريخي الأول 44 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أبو العلا يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد 48 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - سجل وصنع.. محمد صلاح رجل مباراة مصر ضد نيوزيلندا ساعة | في المونديال
كأس العالم - تريزيجيه: نعد الجماهير المصرية بتقديم الأفضل في القادم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة
/articles/531543/كأس-العالم-البديل-الذهبي-تريزيجيه-يعادل-صلاح-ويهز-شباك-نيوزيلندا