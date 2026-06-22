كأس العالم - البديل الذهبي.. تريزيجيه يعادل صلاح ويهز شباك نيوزيلندا

حسم محمود حسن "تريزيجيه" فوز منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026 خلال الجولة الثانية في المجموعة السابعة.

ويلتقي المنتخبان على ملعب بي سي بالاس في مدينة فانكوفر الكندية.

وشارك تريزيجيه بعد تقدم منتخب مصر بالهدف الثاني عن طريق محمد صلاح من صناعة زيكو.

وتعادل تريزيجيه مع صلاح كأكثر لاعبين مشاركة في كأس العالم بقميص منتخب مصر برصيد 4 مباريات لكل لاعب.

وجاء الهدف برأسية من تريزيجيه في الدقيقة 82 برأسية بعد 6 دقائق من مشاركته كبديل.

وأصبح تريزيجيه سادس لاعب يسجل لمنتخب مصر في كأس العالم بعد محمد صلاح (3) عبد الرحمن فوزي (2) وإمام عاشور ومجدي عبد الغني ومصطفى زيكو.

وأصبح تريزيجيه أول لاعب مصري يشارك كبديل ويسجل هدفا في كأس العالم.

وجاء الهدف من صناعة محمد صلاح الذي أصبح أكثر لاعب يساهم تهديفيا بقميص منتخب مصر في كأس العالم برصيد 5 مساهمات.

وسجل صلاح 3 أهداف في 2018 و2026 وصنع هدفين الأول لإمام ضد بلجيكا ولتريزيجيه ضد نيوزيلندا.

ومنذ 1966 أصبح صلاح أكبر لاعب إفريقي يسجل ويصنع هدفا في مباراة واحدة بكأس العالم بعمر 34 عاما و7 أيام.

ولأول مرة يسجل منتخب مصر 3 أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم بعدما اكتفينا بتسجيل 6 أهداف في 3 نسخ سابقة.