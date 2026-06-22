كأس العالم – كسر الرقم.. صلاح الهداف التاريخي لـ منتخب مصر

تقدم منتخب مصر بالهدف الثاني عن طريق محمد صلاح أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية من المجموعة 7 في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب بي سي بالاس في مدينة فانكوفر الكندية.

وتأخر منتخب مصر في الشوط الأول بهدف فين سورمان، وفي الشوط الثاني أدرك مصطفى زيكو التعادل برأسية في الدقيقة 58.

ثم تقدم محمد صلاح بالهدف الثاني بعد 10 دقائق من الهدف الأول بعد تمريرة ثنائية مع زيكو.

وسجل صلاح ثالث أهدافه في كأس العالم ليصبح هداف مصر التاريخي متفوقا على عبد الرحمن فوزي صاحب الثنائية.

وسبق أن سجل صلاح هدفين في نسخة 2018 ضد روسيا والسعودية.

ورفع صلاح رصيده التهديفي بقميص منتخب مصر لـ 68 هدفا بفارق هدف عن حسام حسن هداف مصر التاريخي وقائد الفراعنة.

كما بات زيكو أول لاعب يسجل ويصنع هدفا لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ولأول مرة يسجل منتخب مصر هدفين في مباراة واحدة بكأس العالم منذ مباراة المجر في 1934 عندما سجل عبد الرحمن فوزي ثنائية.

كما وصل منتخب مصر لـ 3 أهداف في نسخة 2026 بعدما سجل هدفين في 2018 و2 في 1934 وهدف في 1990.

وأصبح صلاح أكبر لاعب يسجل لمنتخب مصر في كأس العالم بعمر 34 عاما و7 أيام متفوقا على مجدي عبد الغني صاحب الـ 30 عاما و320 يوما في 1990.