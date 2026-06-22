كأس العالم - مؤتمر رانجنيك: الأرجنتين ليست لديهم نقطة ضعف

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 04:01

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك مدرب النمسا

حذر رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا لاعبيه قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم.

ويستعد منتخب النمسا لملاقاة الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتلقى منتخب الأردن خسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم 2026.

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وقال رانجنيك خلال المؤتمر الصحفي: "دعونا نتحدث عن نقاط الضعف، لا توجد نقاط ضعف واضحة لديهم".

وأضاف "يمتلكون نقاط قوة استثنائية ويمكنهم اللعب بأكثر من أسلوب".

وتابع "لديهم أفضل لاعب في التاريخ، لذا علينا أن نظهر أننا من أفضل المنتخبات في البطولة".

وشدد "نحتاج إلى قوة تكتيكية وشجاعة كبيرة، ويجب أن نقدم أفضل مستوى لنا".

وحقق منتخب النمسا الفوز في المباراة الأولى على الأردن، بينما فازت الأرجنتين على الجزائر بثلاثية.

وتابع "قد لا يراهن الكثيرون علينا، لكن كل شيء ممكن في كرة القدم، نمتلك أسلوبنا الخاص، ويمكننا تحقيق مفاجأة سواء بالتعادل أو الفوز".

وكشف المدرب عن جاهزية ستيفان بوش للمشاركة رغم إصابته، حيث سيرتدي قناعا واقيا.

واختتم "نعلم مستوى الأرجنتين، لكن الأهم هو المستوى الذي سنقدمه نحن".

وسجل ثلاثية النمسا كل من رومانو شميد، ويزن العرب بالخطأ في مرماه. وماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء.

بينما جاء هدف الأردن الوحيد عن طريق علي علوان.

ويسعى منتخب الأردن إلى التعويض في مباراتيه المقبلتين أمام الجزائر والأرجنتين.

ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

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