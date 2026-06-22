كأس العالم - مؤتمر السلامي: تخلصنا من رهبة البداية قبل مواجهة الجزائر

شدد جمال السلامي مدرب منتخب الأردن أن فريقه تجاوز رهبة المباراة الأولى قبل مواجهة الجزائر في كأس العالم.

ويستعد منتخب الأردن لمواجهة الجزائر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتلقى منتخب الأردن خسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم 2026.

وقال السلامي عبر المؤتمر الصحفي: "رهبة المباراة الافتتاحية أصبحت خلفنا الآن، واللاعبون أصبحوا أكثر ثقة في قدراتهم".

وأضاف "الفريق أصبح أكثر هدوءا، ونحن مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا".

وخسر المنتخبان مباراتهما الأولى، ما يجعل المواجهة حاسمة في صراع التأهل.

وكان الأردن قد خسر 3-1 أمام النمسا، رغم تسجيله أول أهدافه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وحذر السلامي "منتخب الجزائر رغم خسارته أمام الأرجنتين بثلاثية،لكنهم يمتلكون فريقا قويا وسريعا ولاعبين مميزين".

وتابع "الأهم هو الظهور بشكل مشرف داخل الملعب، وإظهار صورة جيدة للمنتخب".

وواصل "لم نحصل على أي بطاقة، وهذا يعكس الروح الإيجابية للفريق".

واختتم تصريحاته "نحن إخوة خارج الملعب، وهذه المباراة ستعكس الروح العربية".

وسجل ثلاثية النمسا كل من رومانو شميد، ويزن العرب بالخطأ في مرماه. وماركو أرناوتوفيتش من ركلة جزاء.

بينما جاء هدف الأردن الوحيد عن طريق علي علوان.

ويسعى منتخب الأردن إلى التعويض في مباراتيه المقبلتين أمام الجزائر والأرجنتين.

ويقع منتخب الأردن في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم لأول مرة في التاريخ.