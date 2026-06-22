كأس العالم - لوكاكو: أهدرنا العديد من الفرص أمام إيران.. ونشعر بالإحباط

أعرب روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا عن شعوره بالإحباط بعد التعادل أمام إيران.

روميلو لوكاكو النادي : نابولي بلجيكا

وتعادل منتخب إيران مع بلجيكا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال لوكاكو عبر موقع فيفا: "علينا تحليل أسباب الإخفاق، أهدرنا العديد من الفرص دون تسجيل أهداف".

وشدد "هذا أمر محبط، نلعب بانفعال مفرط في اللحظات الحاسمة".

وللمباراة الثانية على التوالي يحقق الفريقين نتيجة التعادل.

وكان منتخب إيران قد تعادل في الجولة الأولى 2-2 مع نيوزيلندا، بينما تعادل منتخب بلجيكا مع مصر 1-1.

ولم يحقق أي فريق الفوز في هذه المجموعة حتى الآن.

ومن المقرر أن تستكمل الجولة الثانية بمباراة مصر ضد نيوزيلندا فجر الاثنين.

وبهذه النتيجة وصل منتخبا بلجيكا وإيران للنقطة الثانية، بينما هناك فرصة لمصر ونيوزيلندا لخطف الصدارة حال فوز أحدهما، بينما التعادل سيجعل الجميع يتساوى مجددا في عدد النقاط.