تشكيل كأس العالم - وود وجاست يقودان نيوزيلندا ضد مصر

يبدأ منتخب نيوزيلندا بالثنائي الهجومي كريس وود وإيلي جاست في التشكيل الأساسي ضد مصر.

ويلعب منتخب مصر أمام نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام بلجيكا في الجولة الافتتاحية بهدف لكل فريق، بينما نيوزيلندا تعادلت أمام إيران بهدفين لكل فريق.

ولم يجر دارين بازيلي مدرب نيوزيلندا أية تغييرات عن تشكيل مواجهة إيران، ضد مصر.

وجاء تشكيل نيوزيلندا كالآتي:

حراسة المرمى: ماكس كروكومب

الدفاع: تيم باين - مايكل بوكسال - فين سورمان - ليبيراتو كاكاسي.

الوسط: جو بيل - ماركو ستامينيتش - ساربريت سينج.

الهجوم: إيلي جاست - كريس وود - كالوم ماكاوات

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 من أصحاب المركز الثالث.