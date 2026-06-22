كأس العالم - رسالة منتخب إيران عقب نهاية المشوار في لوس أنجلوس

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 02:40

كتب : FilGoal

إيران

نشر منتخب إيران رسالة عقب نهاية مشاركته في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في كأس العالم 2026 بعد نهاية مباراة بلجيكا.

وانتهت مباراة إيران وبلجيكا بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الثانية للمجموعة السابعة التي تضم مصر ونيوزيلندا.

وخاض منتخب إيران أول مباراتين ضد نيوزيلندا وبلجيكا في مدينة لوس أنجلوس على ملعب سوفي ستيديوم.

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وجاءت رسالة منتخب إيران عقب المباراة والتي شهدت تكريم شهداء مدرسة ميناب الـ 168 بذكرهم في وسط الرسالة

من إيران القديمة قبل آلاف السنين إلى إيران المتحضرة اليوم، ظلت روح إيران حية وراسخة.

جئنا إلى لوس أنجلوس بكل فخر، وتنافسنا بروح رياضية عالية، ونغادر هذه المدينة بكرامة.

لوس أنجلوس، شكرًا لكم على كرم ضيافتكم.

وشكرًا لجميع الإيرانيين الذين دافعوا عن إيران بكل قلوبهم وأصواتهم وأرواحهم خلال هذه الدقائق الـ 180.

نتمنى السلام والاحترام والصداقة بين جميع شعوب العالم.

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وسينتقل منتخب إيران لمواجهة مصر في الجولة الأخيرة من المجموعة على ملعب لومين فيلد في سياتل.

ويخوض منتخب إيران معسكره في كأس العالم بالمكسيك ويسافر يوم المباراة فقط إلى أمريكا للمشاركة ثم يعود بعدها مباشرة للمكسيك.

ويتصدر منتخب إيران الترتيب برصيد نقطتين متساويا مع بلجيكا وقبل مباراة مصر ضد نيوزيلندا.

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