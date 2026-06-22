تشكيل منتخب مصر - حسام حسن بدون تغييرات أمام نيوزيلندا في كأس العالم

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 02:19

كتب : محمد جمال

منتخب مصر ضد بلجيكا

يبدأ حسام حسن مدرب منتخب مصر بنفس التشكيل الأساسي لمباراة بلجيكا أمام نيوزيلندا دون تغييرات.

ويلعب منتخب مصر أمام نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بكأس العالم.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام بلجيكا في الجولة الافتتاحية بهدف لكل فريق، بينما نيوزيلندا تعادلت أمام إيران بهدفين لكل فريق.

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ويقود الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" هجوم المنتخب.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - إمام عاشور.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - نبيل عماد - محمود صابر - محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - هيثم حسن - حمزة عبد الكريم

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 من أصحاب المركز الثالث.

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