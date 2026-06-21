تشكيل كأس العالم – فوزينيا يحرس مرمى كاب فيردي.. وفالفيردي يقود أوروجواي

يقود حارس المرمى فوزينيا تشكيل منتخب بلاده كاب فيردي في مواجهة أوروجواي بكأس العالم.

ويلعب منتخب كاب فيردي ضد أوروجواي في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب كاب فيردي في الجولة الأولى ضد إسبانيا، كما تعادل أوروجواي مع السعودية.

ونال فوزينيا شهرة واسعة بعد التعادل مع إسبانيا في الجولة الأولى وحصل على رجل المباراة بعدما تصدى للكثير من الفرص.

وارتفع عدد المتابعين للحارس البالغ من العمر 40 سنة، إلى أكثر من 15 مليون متابع بعدما كان يمتلك فقط 40 ألف متابع.

وذلك بسبب أحد القنوات البرازيلية التي تحدثت عنه وعن تألقه، وعن اسمه الذي حصل عليه نسبة إلى أحد أساطير البرازيل السابقين وهو فوزينيا.

وجاء تشكيل كاب فيردي كالآتي:

المرمى: فوزينيا

الدفاع: ديني بورجيس – بيكو لوبيز – سيدني كابرال – ستيفن موريرا

الوسط: كيفين بينا – جاميرو مونتيرو – جاراي رودريجيز – تيلمو أركانيو

الهجوم: جيلسون بينشيمول – رايان مينديز

بينما جاء تشكيل أوروجواي كالآتي:

المرمى: فيرناندو موسليرا

الدفاع: سيباستيان كاسيريس – جويلرمو فاريلا – ماتياس أوليفيرا – ماكسي أراوخو

الوسط: مانويل أوجارتي – رودريجو بيتانكور – فيدي فالفيردي – أوجستين كاونبيو – خوان مانويل سانابريا

الهجوم: فيدي فيناس