وكيله: الجزيري لم يشكو الزمالك رغم مستحقاته المتأخرة.. وهذا شرطنا لفسخ التعاقد

كشف حازم فتوح وكيل أعمال سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك عن حقيقة إبلاغه بفسخ تعاقده مع النادي.

وقال فتوح عبر قناة مودرن سبورت: "عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات في الزمالك تواصل مع سيف الجزيري وأبلغه بعدم تواجده في النادي الموسم المقبل، وبالتالي أخبرت اللاعب بإبلاغ المسؤولين بالتواصل معي للحديث في هذا الأمر".

وأضاف "من غير اللائق إبلاغ سيف الجزيري بإنهاء تعاقده مع الزمالك بمكالمة هاتفية في منتصف الليل فهو أحد قادة الفريق والهداف التاريخي للأجانب في النادي".

وأوضح "الجزيري وافق على تخفيض 25% من عقده مع الزمالك مراعاة لظروف النادي، وهو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي لم يقدم شكوى ضد الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة مثلما فعل كل الأجانب في الموسم الماضي".

وواصل "الجزيري له مستحقات مالية متأخرة بقيمة راتب 5 شهور لم يحصل عليها".

وأكد "بالفعل لم يتم فسخ عقد الجزيري ولكن تم إبلاغه بأن عقده مع الزمالك سيتم فسخه، وهذا تلاعب بالكلمات من المسؤولين وتصريحات عن مصادر من النادي لم يتم ذكر اسمها".

وأشار "إذا كان الزمالك يرغب في فسخ عقد الجزيري فعليه دفع راتب السنة المتبقية في تعاقده بالإضافة إلى راتب 5 شهور متأخرة".

وأتم تصريحاته "الجزيري الآن يخوض فترة إعداد على مرحتلين مع مدرب إسباني في تونس ثم إسبانيا استعدادا للموسم الجديد مع الزمالك".