الاتحاد الأوروبي يعلن عدم تطبيق استراحة شرب المياه في يورو 2028

الأحد، 21 يونيو 2026 - 22:54

كتب : FilGoal

كأس بطولة أوروبا - يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عدم تطبيق استراحة شرب المياه في منتصف أشواط المباريات خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

وتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2028" في بريطانيا وأيرلندا.

وقرر الاتحاد الأوروبي عدم تكرار ما فعله الاتحاد الدولي خلال بطولة كأس العالم الحالية 2026.

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وتتوقف المباريات بشكل إجباري خلال كأس العالم في منتصف كل شوط من أجل شرب المياه ولمدة 3 دقائق بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

وذلك أيضا من أجل إذاعة إعلانات خاصة بالبطولة.

وتقام بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان منتخب إسبانيا توج بكأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا بالفوز على إنجلترا في النهائي 2-1.

يورو 2028 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يورو
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