كرة سلة – منتخب مصر يفوز على ليبيا وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم

الأحد، 21 يونيو 2026 - 22:05

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر لكرة السلة

حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة فوزًا كبيرًا على نظيره ليبيا بنتيجة 106-64، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات النافذة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027.

وجاءت المباراة في إطار البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية قبل السفر إلى أنجولا، التي تستضيف منافسات النافذة الثالثة خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو المقبل.

وكان أوجستي بوش قد أعلن قائمة المنتخب التي تضم: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر هشام، أنس أسامة، إيهاب أمين، ميدو طه، باتريك جاردنر، عمر طارق، خالد عبد الناصر، أحمد عادل "دولا"، مهاب ياسر، آدم موسى، عمرو زهران، بيبو زهران، ياسين شيخو، إسماعيل مسعود، أحمد أبو العلا، عصام تامر، حمد فتحي، أحمد خانكة، عمر عطية، مالك أبو الفتوح، وعمر الشيخ.

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وشهد معسكر المنتخب غياب الثلاثي أحمد عادل "دولا"، وعمرو زهران، ومهاب ياسر، بسبب الإصابة.

ويضم الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر الأول للرجال كلً من: الإسباني أوجستي بوش مديرًا فنيًا، وألفريد بوش، ووائل بدر، ورامي جنيدي مدربين، والدكتور إسلام جمعة طبيبًا، والدكتور محمد الفلاح طبيبًا، وأحمد فايق مخططًا للأحمال، وياسر عبدالله وعبدالرحمن الجلاد محللين للأداء، وعلي موسى أخصائيًا للاستشفاء، وسامح صلاح مديرًا إداريًا، وزياد والي إداريًا، وإسلام فتحي مسؤولًا للمهمات.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم الخاصة بقارة إفريقيا برصيد 4 نقاط.

خلف مالي المتصدر بـ6 نقاط وأنجولا الثاني بـ5 نقاط، ويأتي منتخب أوغندا في المركز الرابع والأخير بـ3 نقاط.

منتخب مصر لكرة السلة
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