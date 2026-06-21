انتهت مجموعة مصر في كأس العالم - بلجيكا (0)-(0) إيران.. نقطة لكل فريق

الأحد، 21 يونيو 2026 - 21:50

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - بلجيكا - إيران

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلجيكا ضد إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخبا مصر ونيوزيلندا في المجموعة نفسها رفقة بلجيكا وإيران.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انتهت

ق 86: تصدي من علي رضا بعد تسديدة من دي كويبر ويواصل التألق.

ق 67: طرد ناثان نجوي بعد تمريرة خاطئة ثم ارتكابه لخطأ على طارمي.

ق 59: تصدي مذهل من علي راضي بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات.

ق 53: تسديدة قوية من طارمي وتألق من كورتوا في التصدي لها.

ق 49: تسديدة على الطائر من ألكسيس سالميكرس ترتطم في الشباك الخارجية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: تسديدة من دي كويبر تصدى لها علي راضي.

ق 27: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 25: جووووووووول مهدي طارمي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 22: تسديدة قوية من يوري تييليمانس من داخل منطقة الجزاء تصدى لها علي رضا حارس إيران.

ق 12: تسديدة خطيرة من حسين كنعاني من داخل منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا ببراعة.

ق 4: إصابة حارس إيران بعد اصطدام مع لوكاكو، لكن أكمل المباراة.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

كأس العالم بلجيكا إيران مجموعة مصر
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