ذا أثلتيك: نيوكاسل يرفض عرضا ضخما من توتنام لضم تونالي
الأحد، 21 يونيو 2026 - 21:17
كتب : FilGoal
رفض نادي نيوكاسل عرضا من توتنام للتعاقد مع ساندرو تونالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ساندرو تونالي
النادي : نيوكاسل يونايتد
وبحسب شبكة ذا أثلتيك، فإن نيوكاسل رفض عرضا من توتنام لضم ساندرو تونالي مقابل 92 مليون يورو.
ووفقا للشبكة، فإن نيوكاسل طلب الحصول على 115 مليون يورو لترك اللاعب الإيطالي.
ويتمسك روبرتو دي زيربي مدرب توتنام بالتعاقد مع لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عاما.
وانضم تونالي إلى نيوكاسل صيف 2023 قادما من ميلان مقابل 60 مليون يورو.
وسيحصل ميلان على نسبة من بيع تونالي في حالة رحيله عن نيوكاسل.
وخاض تونالي من نيوكاسل الموسم الحالي 47 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 7 آخرين.
ووصل إجمالي مشاركاته مع نيوكاسل لـ 104 مباراة مسجلا 10 أهداف، وصنع 10 آخرين.
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