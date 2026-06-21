تشكيل كأس العالم - لوكاكو يقود هجوم بلجيكا ضد إيران في مجموعة مصر

الأحد، 21 يونيو 2026 - 20:42

كتب : FilGoal

لوكاكو

أعلن رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا تشكيل فريقه الأساسي ضد إيران.

وتقام المباراة بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وعاد رويلو لوكاكو لقيادة الهجوم مرة أخرى، وجلوس تشارلس دي كيتيلاري على مقاعد البدلاء.

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ويغيب جيريمي دوكو عن قائمة المباراة بسبب التهاب في الجهاز التنفسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: توماس مونييه – براندون ميتشيل – ناثان نجوي – ماكسيم دي كيوبر

الوسط: يوري تييليمانس – نيكولاس راسكين

أمامهما: ألكسيس سالميكرس – كيفن دي بروين – لياندرو تروسار

الهجوم: روميلو لوكاكو

ويتواجد منتخبا مصر ونيوزيلندا في المجموعة رفقة بلجيكا وإيران.

جميع فرق المجموعة تتساوى في عدد النقاط بنقطة واحدة.

كأس العالم لوكاكو بلجيكا إيران مجموعة مصر
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