كأس العالم – مانشيني: لا أستطيع مشاهدة مباريات البطولة لأنها مؤلمة لي

الأحد، 21 يونيو 2026 - 19:38

كتب : FilGoal

إيطاليا

لم ينس جيانلوكا مانشيني لاعب منتخب إيطاليا عدم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وفشلت إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم بعد الخسارة من البوسنة والهرسك خلال المحلق.

وقال مانشيني عبر سكاي سبورت: "لا أستطيع مشاهدة كأس العالم، لأن الأمر مؤلم حقا بالنسبة لي، أشاهد الملخصات فقط، لكنني لا أشاهد المباريات كاملة لأنه يؤلمني عدم التواجد".

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وأتم "فشلنا في التأهل 3 مرات، فالمشكلة لا تتعلق فقط باللاعبين الشباب أو قطاعات الناشئين أو المدربين، الأمر أكبر من ذلك، نأمل أن نتمكن من حل هذه المشكلة خلال السنوات المقبلة".

ولم تتأهل إيطاليا إلى كأس العالم 3 مرات متتالية.

وأسفر عن ذلك رحيل جينارو جاتوزو مدرب المنتخب وتعيين سيلفيو بالديني.

كأس العالم إيطاليا جيانلوكا مانشيني
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