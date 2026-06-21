مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ تعاقد النادي مع الجزيري

كشف مصدر من الزمالك حقيقة فسخ تعاقد النادي مع سيف الجزيري مهاجم الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عقد سيف الجزيري لم يتم فسخه ومازال مرتبط بتعاقد ساري مع النادي".

وتابع "طلبنا عقد جلسة مع اللاعب للاتفاق معه على سبل تسويقه وتم إخطار محاميه بالأمر".

وأتم "اللاعب نقل الأمر لوكيله وسنعقد جلسه معه، وننتظر من الجزيري التعاون في تحقيق الصالح للنادي وله".

وكان حازم فتوح وكيل اللاعب قد صرح في وقت سابق بأن النادي قد أبلغ الجزيري بنهاية مشواره مع الفريق رغم استمرار تعاقده لموسم إضافي.

وقال حازم فتوح في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "تفاجأنا باتصال من مسؤول التعاقدات بالنادي في وقت متأخر من الليل، يخبر اللاعب بانتهاء علاقته بالنادي، وأنه خارج الحسابات في الموسم المقبل، رغم تبقي موسم في عقده".

وواصل "نتحفظ تمامًا على الطريقة غير الاحترافية التي تم بها إبلاغ لاعب كبير، وقائد داخل الفريق، والهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الزمالك، مثل سيف الجزيري".

وأردف "كان من المفترض أن يتم إنهاء العلاقة بشكل يليق بتاريخ اللاعب مع النادي، عبر اجتماع رسمي يضم مجلس الإدارة والمدير الرياضي، بدلًا من مكالمة هاتفية من أحد موظفي إدارة الكرة".

وأتم "ننتظر تحديد موعد لتسوية المستحقات وإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي".

وخاض الجزيري مع الزمالك 185 مباراة مسجلا 48 هدفا وصنع 19 آخرين.

وحقق مع الزمالك الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والكونفدرالية مرة.