مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ تعاقد النادي مع الجزيري

الأحد، 21 يونيو 2026 - 17:37

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك - أوتوهو

كشف مصدر من الزمالك حقيقة فسخ تعاقد النادي مع سيف الجزيري مهاجم الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "عقد سيف الجزيري لم يتم فسخه ومازال مرتبط بتعاقد ساري مع النادي".

وتابع "طلبنا عقد جلسة مع اللاعب للاتفاق معه على سبل تسويقه وتم إخطار محاميه بالأمر".

أخبار متعلقة:
وكيل الجزيري لـ في الجول: الزمالك أخبرنا بانتهاء العلاقة التعاقدية.. وننتظر تسوية المستحقات الجزيري: غياب التوفيق حرم الزمالك من نتيجة إيجابية ذهابا تشكيل الزمالك - بانزا والجزيري أساسيان أمام إنبي.. وفتوح وثنائي الهجوم على دكة البدلاء الجزيري: كان يجب أن أتحمل المسؤولية.. ومشاركتي حارس تزيد خبرتي

وأتم "اللاعب نقل الأمر لوكيله وسنعقد جلسه معه، وننتظر من الجزيري التعاون في تحقيق الصالح للنادي وله".

وكان حازم فتوح وكيل اللاعب قد صرح في وقت سابق بأن النادي قد أبلغ الجزيري بنهاية مشواره مع الفريق رغم استمرار تعاقده لموسم إضافي.

وقال حازم فتوح في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "تفاجأنا باتصال من مسؤول التعاقدات بالنادي في وقت متأخر من الليل، يخبر اللاعب بانتهاء علاقته بالنادي، وأنه خارج الحسابات في الموسم المقبل، رغم تبقي موسم في عقده".

وواصل "نتحفظ تمامًا على الطريقة غير الاحترافية التي تم بها إبلاغ لاعب كبير، وقائد داخل الفريق، والهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الزمالك، مثل سيف الجزيري".

وأردف "كان من المفترض أن يتم إنهاء العلاقة بشكل يليق بتاريخ اللاعب مع النادي، عبر اجتماع رسمي يضم مجلس الإدارة والمدير الرياضي، بدلًا من مكالمة هاتفية من أحد موظفي إدارة الكرة".

وأتم "ننتظر تحديد موعد لتسوية المستحقات وإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي".

وخاض الجزيري مع الزمالك 185 مباراة مسجلا 48 هدفا وصنع 19 آخرين.

وحقق مع الزمالك الدوري المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والكونفدرالية مرة.

الزمالك الدوري المصري سيف الدين الجزيري
نرشح لكم
وكيل الجزيري لـ في الجول: الزمالك أخبرنا بانتهاء العلاقة التعاقدية.. وننتظر تسوية المستحقات في الجول يكشف كواليس صفقة انتقال حارس منتخب مصر إلى سيراميكا حسين الشحات مستمر مع الأهلي حتى 2028 مصدر من الزمالك لـ في الجول: القضية 18 تتعلق بعقوبة صلاح مصدق فيفا يعلن تقليص عقوبات إيقاف القيد على الإسماعيلي القضية 18.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين وليد صلاح الدين: إمام عاشور يحتاج إدارة كاملة.. والمسافات كانت بعيدة مع ثلاثي الأهلي خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين سيراميكا كليوباترا والجونة على ضم محمد علاء
أخر الأخبار
تشكيل السعودية - خماسي في خط الدفاع لمواجهة إسبانيا 15 دقيقة | في المونديال
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة فسخ تعاقد النادي مع الجزيري 30 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل إسبانيا - لامين يامال أساسي أمام السعودية 45 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كامادا: لم نضمن التأهل بعد.. ونريد التتويج باللقب ساعة | في المونديال
كأس العالم - صافرة إكوادورية تقود مباراة قطر.. وهولندي لمواجهة المغرب وهايتي ساعة | في المونديال
تقرير: توتنام يرغب في التعاقد مع جاكبو ساعة | ميركاتو
خدمة في الجول - تشغيل مجاني للمونوريل من أجل لقاء مصر ونيوزيلندا 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - كريس وود: نستهدف الفوز أمام مصر.. ستكون مواجهة مختلفة عن لقاء إيران 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531491/مصدر-من-الزمالك-يكشف-لـ-في-الجول-حقيقة-فسخ-تعاقد-النادي-مع-الجزيري