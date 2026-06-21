في الجول يكشف كواليس صفقة انتقال حارس منتخب مصر إلى سيراميكا

الأحد، 21 يونيو 2026 - 14:56

كتب : عمرو نبيل

محمد علاء - مران منتخب مصر

اقترب سيراميكا كليوباترا من التعاقد مع محمد علاء حارس مرمى الجونة لتدعيم صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الفريقان اجتمعا في الأمس السبت لإنهاء كافة التفاصيل من أجل انتقال محمد علاء إلى سيراميكا كليوباترا.

وسيحصل أيضا سيراميكا على خدمات الجناح محمد عماد، مقابل حصول الجونة على ثلاث لاعبين يتم اختيارهم عن طريق أحمد بيبو.

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وينتظر نادي القناة نسبة من بيع محمد علاء إلى نادي سيراميكا كليوباترا في الأيام المقبلة.

وشارك صاحب الـ 26 عاما خلال الموسم المنقضي في 32 مباراة بقميص الجونة وحافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة.

ويتواجد علاء في قائمة منتخب مصر النهائية بكأس العالم.

وأنهى سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري للمرة الأولى بتاريخه.

ويشارك سيراميكا كليوباترا بكأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

الدوري المصري سيراميكا كليوبترا محمد علاء
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