حسين الشحات مستمر مع الأهلي حتى 2028

بعد أسابيع من الجدل.. أعلن النادي الأهلي يوم الأحد تمديد تعاقده مع حسين الشحات.

وجدد الأهلي تعاقد الشحات لمدة موسمين، بعدما انتهى تعاقده الحالي بنهاية الموسم المنصرم.

ووقع الشحات على العقد الجديد بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

جاء ذلك في حضور وائل جمعة مدير الكرة وعصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات.

وأبدى الشحات تمسكه باستكمال مسيرته مع النادي، وفقا لموقع الأهلي.

وأكد أنه يسعى للمساهمة مع زملائه في تحقيق المزيد من البطولات وإسعاد جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير، ولا ينسى لها تشجيعها ووقوفها خلف الفريق في كافة الظروف.

صاحب الـ33 عاما كان قد انضم للأهلي في 2019 قادما من العين الإماراتي.

وشارك الشحات خلال الموسم المنصرم في 29 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

وتوج الشحات بـ19 لقبا بقميص الأهلي منذ الانضمام للفريق.