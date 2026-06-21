قاد إلوي روم منتخب كوراساو لتحقيق أول نقطة في تاريخه بالتعادل السلبي مع الإكوادور في الجولة الثانية للمجموعة 5 من كأس العالم 2026.

وأقيم اللقاء في الثالثة فجرا على ملعب أروهيد في كانساس في أمريكا بصافرة صينية من الحكم ما نينج.

إلوي روم هو حارس مرمى كوراساو والذي مثل المنتخب لأول مرة في 2015 بعدما لعب لشباب هولندا، واليوم منع 15 تسديدة من سكون شباكه طيلة 90 دقيقة.

وأصبح روم ثاني أكثر حارس تصديا للكرات في مباراة واحدة بكأس العالم بعد تيم هاوارد حارس أمريكا ضد بلجيكا في 2014 برصيد 16 تصديا علما بأنها جاءت في 120 دقيقة.

تصديات روم جاءت بعد أيام قليلة من استقباله 7 أهداف أمام ألمانيا في الخسارة بنتيجة 7-1.

يذكر أن 10 من تصديات روم الـ 15 جاءت من داخل منطقة الجزاء.

وستكون تلك أسعد ذكرى في مسيرة روم الكروية، وستتفوق بالتأكيد على طلب ليونيل ميسي نجم الأرجنتين الحصول على قميصه بعدما سجل هدفه الـ 100 في شباك روم.

والآن نترك اسم تقرير المباراة "إلوي روم" تخليدا للمباراة التاريخية التي قدمها الحارس قائدا بلاده لأول نقطة في المونديال.

التعادل رفع رصيد الإكوادور وكوراساو إلى نقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويسبقهما كوت ديفوار برصيد 3 نقاط.

ويتصدر منتخب ألمانيا الترتيب برصيد 6 نقاط وضمن تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ 32 رفقة المكسيك وأمريكا.

التشكيل

أجرى سيباستيان بيكاسيسي مدرب الإكوادور تغييرين في تشكيل فريقه، وبدأ آلان فرانكو في الدفاع بدلا من جويل أوردونيز، وعاد بيرفيس إستوبنيان في مركز الظهير بدلا من آلان ميدينا.

في المقابل اعتمد ديك أدفوكات مدرب كوراساو والأكبر في تاريخ كأس العالم على خماسي دفاعي.

وتواجد ليفانو كومينينسيا في الوسط بعدما سجل هدفا هو الأول تاريخيا لبلاده في كأس العالم.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع للغاية وفي الدقيقة 2 منع روم انفراد تام من إينر فالنسيا محولا الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 14 مرت تسديدة فيتي بجوار القائم الأيمن للحارس.

تواصلت الفرص على مرمى روم لكن دون خطورة محققة.

وفي الدقيقة 42 منع المخضرم البالغ 37 عاما تصويبة صاروخية من يوبوا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

شوط انتهى بـ 8 تسديدات منها 6 على مرمى روم تصدى لها جميعا، ليصبح أكثر حارس تصديا للفرص في الشوط الأول في نسخة 2026.

في المقابل لم تصل أي تسديدة من كوراساو على مرمى هيرنان جالينديز.

في الشوط الثاني منع روم رأسية جونزالو بالاتا في الدقيقة 59.

وبعد دقيقة واحدة جاء الرد من جالينديز بالتصدي لـ 3 تسديدات متتالية من لاعبي كوراساو.

وفي الدقيقة 65 منع روم فرصتين متتاليتين برأسية فالنسيا ومتابعة ويليان باتشو ببسالة ليظل التعادل السلبي مستمرا.

حاول لاعبو الإكوادور مرة تلو الأخرى بحثا عن فرصة للتسجيل لكن روم كان في الموعد.

وطالب فالنسيا في الدقيقة 90+5 بالعودة لتقنية الفيديو لأحقيته في الحصول على ركلة جزاء، لكن حكام تقنية الفيديو رفضوا احتسابها.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبية بعد 27 تسديدة إكوادورية انتهت بتصدي روم لـ 15 منها.