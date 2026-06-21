مصدر من الزمالك لـ في الجول: القضية 18 تتعلق بعقوبة صلاح مصدق

كشف مصدر من نادي الزمالك تفاصيل عقوبة القضية رقم 18 بشأن إيقاف القيد.

صلاح الدين مصدق النادي : الوداد الرياضي الزمالك

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأحد 21 يونيو إيقاف قيد الزمالك لفترتي قيد وهى القضية رقم 18. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الزمالك لـ في الجول: "القرار الصادر في القضية رقم 18 يتعلق بعقوبة إيقاف القيد التأديبي لفترتي قيد، على خلفية قضية صلاح الدين مصدق، وذلك بعد رفض الشق المستعجل الخاص بطلب تعليق العقوبة.

وأضاف "الاستئناف على القضية ما زال قائما، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لإصدار القرار النهائي بشأنه".

ولا يتم رفع عقوبة إيقاف القيد التأديبي، أو إيقاف القيد الغير مشروط بالسداد، بدفع المستحقات ولكن تحتاج لقبول الاستئناف ورفع العقوبة.

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الزمالك بدفع 909 آلاف دولار لصلاح مصدق، مع عقوبة تأديبية تقضي بإيقافه فترتي تسجيل.

وكشف مصدر من الزمالك في وقت سابق لـ FilGoal.com: "توصل الزمالك لاتفاق تسوية مع المغربي صلاح مصدق بشأن مستحقاته المتأخرة وفقا للحكم الذي حصل عليه بدفع 909 آلاف دولار، بحصوله على قسطين يتم دفع القسط الأول فورا بينما القسط الثاني نهاية شهر يوليو"

واختتم المصدر تصريحاته "تم توقيع التسوية بين الطرفين قبل نهاية المهلة المقرر لها 9 يونيو الجاري، وسيتم إرسالها إلى المحكمة الرياضية أملا في رفع العقوبة التأديبية على نادي الزمالك بإيقاف القيد لمدة فترتين".

وكان الزمالك قد ضم صلاح مصدق قادما من نادي نهضة الزمامرة المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025.

ولم يحصل نادي نهضة الزمامرة على 250 ألف دولار قيمة انتقال اللاعب للزماك.

وفسخ مصدق عقده مع الزمالك وانتقل إلى الوداد المغربي في يناير من العام الجاري.