فيفا يعلن تقليص عقوبات إيقاف القيد على الإسماعيلي

الأحد، 21 يونيو 2026 - 03:25

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقليص عقوبات إيقاف القيد الموقعة على الإسماعيلي لـ 4.

وجاء ذلك عبر موقع فيفا حيث تقلص عدد القضايا من 5 لـ 4 قضايا.

ولم يُبرم الإسماعيلي أي صفقة في آخر موسمين بسبب إيقاف القيد نظرا للقضايا المرفوعة ضده.

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ودشن نادي الإسماعيلي حملة تبرع بمبالغ مالية للنادي من أجل حل قضاياه الدولية وحل أزمة القيد.

ووصلت قيمة التبرعات لـ 8 ملايين و730 ألف جنيه للمساهمة في حل أزمات النادي بعدما بدأت الحملة منذ 12 يوما.

وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين لأول مرة منذ 62 عاما بعدما تذيل ترتيب الدوري.

وحقق الفريق 20 نقطة تذيل بها ترتيب الدوري بعد خوضه 33 مباراة الموسم المنقضي.

الإسماعيلي حل أزمة قيد الإسماعيلي
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