خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين سيراميكا كليوباترا والجونة على ضم محمد علاء

اقترب سيراميكا كليوباترا من التعاقد مع محمد علاء حارس مرمى الجونة لتدعيم صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا كليوباترا توصل لاتفاق مبدئي مع الجونة لضم محمد علاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتواجد علاء حاليا في أمريكا للمشاركة مع مصر في كأس العالم 2026.

ويلعب علاء مع الجونة منذ الانضمام إليه قادما من القناة في 2024.

وشارك صاحب الـ 26 عاما خلال الموسم المنقضي في 32 مباراة بقميص الجونة وحافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة.

ويتواجد علاء في قائمة منتخب مصر النهائية بكأس العالم.

وأنهى سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري للمرة الأولى بتاريخه.

ويشارك سيراميكا كليوباترا بكأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.