لبيب: أولويتنا هي فك القيد.. وهذا موقف معتمد جمال وجون إدوارد

شدد حسين لبيب رئيس النادي الزمالك على استمرار جون إدوارد ومعتمد جمال في منصبيهما بالنادي خلال الموسم المقبل.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت حصول النادي على أرض جديدة في مدينة 6 أكتوبر بدلا من الأرض الأولى

وقال لبيب عبر قناة إم بي سي مصر: "عندما دخل مجلس الإدارة النادي، كان يتبقى شهر واحد فقط على مهلة التخصيص للأرض القديمة وحاولنا الإنشاء سريعا ولكن المهلة انتهت وسحبت الأرض ولذلك اليوم نقول إننا تفاوضنا لمدة 4 أشهر للوصول لحلول ووضعنا شروط ووضع علينا شروط أيضا وتم الموافقة عليها بالكامل، واليوم وضعنا شرط أن تنتهي تراخيص الأرض خلال 6 أشهر".

وواصل "كلنا على استعداد أن نبدأ من الغد عقد جلسة مع جميع الأطراف لتوقيع العقود للاستثمار في الأرض الجديد".

واستمر "سنوقع مع واحدة من شركات التسويق للعضويات وهدفنا الحصول على 3500 عضو كل عام لمدة 7 سنوات".

وتابع "العضوية الجديدة لفرع أكتوبر ستبدأ من 300 ألف جنيه وقد نتعاقد مع بعض البنوك لتسهيل عمليات الدفع".

وشدد "استوردنا 27 ملعبا للفرع السابق لمختلف الرياضات ونستطيع الاستفادة منها بالأرض الجديدة".

وكشف "الأولوية لدى نادي الزمالك حاليا هي فك القيد وأمامنا 10 أيام لفعل ذلك ونعمل على 3 إتجاهات وهي تطبيق الهاتف وشركة الكرة وشراكة مطروحة مع وزارة الأوقاف ونحتاج إلى ما يقارب 300 مليون جنيه لفك القيد".

وأردف "ديون النادي تقترب من 3 مليار جنيه، وهناك فارق بين المصروفات والإرادات تقترب من 900 مليون جنيه سنويا".

وأضاف "تحملت لمدة عام كامل جميع الانتقادات والهجوم وأصبت بالمرض ولم أتحدث ولكن خلال عامين ونصف حصلنا على دوري وسوبر إفريقي وكأس مصر وكأس الكونفدرالية، وأيام تعييني كرئيس في وقت سابق أيضا حصلنا على الدوري ولولا سوء الحظ كنا سنتوج بالكونفدرالية هذا الموسم، ويكفي أننا في السنوات الـ 6 الأخيرة حصلنا على نفس عدد ألقاب الدوري مع الفريق المنافس".

"وكشف سنقوم بحجب القميص رقم 1 من أجل جماهير الزمالك العظيمة ومن حق الجماهير أن ترتدي القميص رقم 1 لأنه محجوز لهم، وهذا أقل شيء يمكننا القيام به من أجلهم".

وتابع "بيع بيزيرا لفك القيد؟ قالوا إننا حصلنا على عروض من أجله مقابل 5 و6 ملايين يورو ولكن في الشتاء تم إيقاف القيد وبعنا نبيل عماد وناصر ماهر وكنا نتخيل سيناريو معين ووفقنا الله وحصلنا على الدوري، ونحن لا نبيع أي لاعب من أجل البيع ولكننا ندرس كل شيء بشكل جيد".

وشدد "معتمد جمال من أبناء الزمالك المخلصين، هو مدرب توج بالدوري ومستمر بشكل طبيعي ولا أعرف سبب الحديث عن العقد أو استمراره من عدمه".

وأتم "جون إدوارد مستمر في منصبه كمدير رياضي، الزمالك جرب ذلك المنصب لأول مرة وكمجلس إدارة لا يوجد غيرة أو حب ظهور أو الكشف عن أخبار، وهذا لأن هناك شخص أصبح مسؤولا عن كرة القدم بالكامل في النادي، أريد أن أوجه له الشكر لأنه أرهق معنا هذا العام، وعدناه بميزانية معينة قبل الموسم وكان لدينا تصور لتوفيرها ولكنه حصل على النصف فقط ورغم ذلك حقق نتائج رائعة".