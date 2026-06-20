دوكو يغيب عن بلجيكا أمام إيران بسبب التهاب في الجهاز التنفسي

السبت، 20 يونيو 2026 - 22:53

كتب : FilGoal

جيريمي دوكو لاعب منتخب بلجيكا

أعلن منتخب بلجيكا غياب لاعبه جيريمي دوكو عن مباراة إيران المقبلة في كأس العالم، وذلك بسبب إصابته بالتهاب في الجهاز التنفسي.

جيريمي دوكو

النادي : مانشستر سيتي

بلجيكا

وكشف منتخب بلجيكا أن دوكو يعاني من التهاب في الجهاز التنفسي ولن يكون جاهزا لمباراة إيران.

وبذلك سيحاول منتخب بلجيكا تجهيز دوكو للمباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد نيوزيلاندا.

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تأتي إصابة دوكو في الوقت الذي ينتظر فيه مولوده الأول، وسط تقارير تشير إلى رغبته في مغادرة معسكر بلجيكا من أجل التواجد مع زوجته وقت الولادة.

ويلعب منتخب بلجيكا ضد إيران غدا الأحد في تمام العاشرة مساء.

وكان منتخب بلجيكا تعادل مع مصر في الجولة الأولى من كأس العالم بهدف لكل منهما.

جيريمي دوكو بلجيكا كأس العالم
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