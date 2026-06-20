في سبعينيات القرن الماضي انتشر مصلطح الكرة الشاملة وكان منتخب هولندا وفريق أياكس أمستردام هما من اشتهرا بتقديمه بذلك الوقت.

الكرة الشاملة كان عبارة عن تكتيكية جديدة طبقتها الفرق الهولندية عن طريق المدرب رينوس ميتشلز بمساعدة النجم الأسطوري يوهان كرويف.

ضد السويد، ربما لم تقدم هولندا فلسفة جديدة غير معتادة، ولكن كرة القدم التي قدمهتها الطواحين كانت بكل تأكيد شاملة ومتكاملة ولم يعكر صفوها سوى استقبال هدفا خلال الشوط الثاني.

وفاز منتخب هولندا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراى أقيمت على ملعب إن أر جي بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

سجل خماسية هولندا في المباراة، كودي جاكبو وبريان بروبي بثنائية لكل منهما، وسامرفيل، بينما أحرز أنطوني إيلانجا هدف السويد الوحيد.

وعادل كودي جاكبو رقم روبن فان بيرسي كأكثر من سجل أهداف بقميص هولندا في مجموعات كأس العالم بخمسة أهداف لكل منهما.

وسجل منتخب هولندا 5 أهداف لأول مرة في كأس العالم للأندية منذ مواجهة إسبانيا في نسخة 2014.

وأصبح منتخب هولندا الفريق رقم 8 الذي يتخطى عدد أهدافه الـ 100 في تاريخ كأس العالم.

الفوز رفع رصيد هولندا للنقطة 4 في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد السويد عند 3 نقاط بالمركز الثاني مؤقتا.

التشكيل

بدأ منتخب هولندا المباراة بثلاثي هجومي مكون من دونيل مالين وكودي جاكبو وبريان بروبي، بينما لعبت السويد بثنائي مكون من ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكوريس.

جاكبو ومالين يقودان هجوم هولندا، والمنتخب السويدي يدفع بالثنائي إيزاك وجيوكيريس في الهجوم 🇸🇪🇳🇱#كأس_العالم | #في_المونديال pic.twitter.com/7UmUUoRgaD — FilGoal (@FilGoal) June 20, 2026

أحداث المباراة

هولندا تقدمت سريعا بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق بريان بروبي مستغلا تمريرة من كودي جاكبو أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

هولندا تبادر بالتسجيل في مرمى السويد عن طريق بريان بروبي ⚽pic.twitter.com/Te1ANRGBfO — FilGoal (@FilGoal) June 20, 2026

وبالدقيقة 16 أضاف بروبي الهدف الثاني بنفس الطريقة ولكن من الزاوية الأخرى وبعد تمريرة من دومفريس هذه المرة.

لا يتوقف بريان بروبي يسجل الهدف الثاني للمنتخب الهولندي ⚽pic.twitter.com/ZHIsAOzmQx — FilGoal (@FilGoal) June 20, 2026

وسجل منتخب هولندا هدفا لم يحتسب عن طريق لاجيربيلكي بالدقيقة 44 لوجوده في حالة تسلل.

وبعد الهدف غير المحتسب أهدرت السويد فرصتين قبل نهاية الشوط للتسجيل وتقليص الفارق.

في الشوط الثاني وبعد دقيقتين فقط من البداية أضاف جاكبو الهدف الثالث لهولندا بعد تمريرة جديدة من دومفريس.

وعاد جاكبو للتسجيل بالدقيقة 53 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 58 قلص إيلانجا الفارق بعد انفراد من وسط الملعب جاء بسبب تمريرة رائعة من إيزاك.

إيلانجا يسجل بعد دخوله للمباراة بـ3 دقائق 🔥pic.twitter.com/hdjqqgejvY — FilGoal (@FilGoal) June 20, 2026

واستمرت محاولات السويد لتعديل النتيجة وتقليص الفارق بشكل أكبر ولكن دون جدوى.

وكانت أخطر محاولات السويد في الدقيقة 84 بتسديدة من إيزاك تألق الحارس في إبعادها.

وأنهى سامرفيل خماسية هولندا بالدقيقة 88 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

سامرفيل يجعلها خماسية في مرمى السويد 🖐️pic.twitter.com/X249dIuu28 — FilGoal (@FilGoal) June 20, 2026

وتذوق منتخب السويد الهزيمة بنفس النتيجة التي فاز بها على تونس في المباراة الأولى من البطولة.