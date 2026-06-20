الكرة الشاملة

السبت، 20 يونيو 2026 - 22:05

كتب : عبد الرحمن فوزي

هولندا ضد السويد

في سبعينيات القرن الماضي انتشر مصلطح الكرة الشاملة وكان منتخب هولندا وفريق أياكس أمستردام هما من اشتهرا بتقديمه بذلك الوقت.

الكرة الشاملة كان عبارة عن تكتيكية جديدة طبقتها الفرق الهولندية عن طريق المدرب رينوس ميتشلز بمساعدة النجم الأسطوري يوهان كرويف.

ضد السويد، ربما لم تقدم هولندا فلسفة جديدة غير معتادة، ولكن كرة القدم التي قدمهتها الطواحين كانت بكل تأكيد شاملة ومتكاملة ولم يعكر صفوها سوى استقبال هدفا خلال الشوط الثاني.

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وفاز منتخب هولندا على السويد بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراى أقيمت على ملعب إن أر جي بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

سجل خماسية هولندا في المباراة، كودي جاكبو وبريان بروبي بثنائية لكل منهما، وسامرفيل، بينما أحرز أنطوني إيلانجا هدف السويد الوحيد.

وعادل كودي جاكبو رقم روبن فان بيرسي كأكثر من سجل أهداف بقميص هولندا في مجموعات كأس العالم بخمسة أهداف لكل منهما.

وسجل منتخب هولندا 5 أهداف لأول مرة في كأس العالم للأندية منذ مواجهة إسبانيا في نسخة 2014.

وأصبح منتخب هولندا الفريق رقم 8 الذي يتخطى عدد أهدافه الـ 100 في تاريخ كأس العالم.

الفوز رفع رصيد هولندا للنقطة 4 في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد السويد عند 3 نقاط بالمركز الثاني مؤقتا.

التشكيل

بدأ منتخب هولندا المباراة بثلاثي هجومي مكون من دونيل مالين وكودي جاكبو وبريان بروبي، بينما لعبت السويد بثنائي مكون من ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكوريس.

أحداث المباراة

هولندا تقدمت سريعا بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق بريان بروبي مستغلا تمريرة من كودي جاكبو أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وبالدقيقة 16 أضاف بروبي الهدف الثاني بنفس الطريقة ولكن من الزاوية الأخرى وبعد تمريرة من دومفريس هذه المرة.

وسجل منتخب هولندا هدفا لم يحتسب عن طريق لاجيربيلكي بالدقيقة 44 لوجوده في حالة تسلل.

وبعد الهدف غير المحتسب أهدرت السويد فرصتين قبل نهاية الشوط للتسجيل وتقليص الفارق.

في الشوط الثاني وبعد دقيقتين فقط من البداية أضاف جاكبو الهدف الثالث لهولندا بعد تمريرة جديدة من دومفريس.

وعاد جاكبو للتسجيل بالدقيقة 53 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 58 قلص إيلانجا الفارق بعد انفراد من وسط الملعب جاء بسبب تمريرة رائعة من إيزاك.

واستمرت محاولات السويد لتعديل النتيجة وتقليص الفارق بشكل أكبر ولكن دون جدوى.

وكانت أخطر محاولات السويد في الدقيقة 84 بتسديدة من إيزاك تألق الحارس في إبعادها.

وأنهى سامرفيل خماسية هولندا بالدقيقة 88 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وتذوق منتخب السويد الهزيمة بنفس النتيجة التي فاز بها على تونس في المباراة الأولى من البطولة.

هولندا السويد كأس العالم 2026
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