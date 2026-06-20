البنك الأهلي يعلن التعاقد مع مودي ناصر

أعلن نادي البنك الأهلي تعاقده مع مودي ناصر لاعب إنبي السابق.

وانضم اللاعب إلى البنك الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع إنبي.

ووقع مودي ناصر على عقد لمدة 3 مواسم للبنك الأهلي.

وكان البنك الأهلي قد تعاقد مع علي حمدي لاعب طلائع الجيش خلال الأيام الماضي.

وارتبط اسم مودي ناصر بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويبلغ مودي ناصر من العمر 24 عاما ويلعب في مركز الوسط المدافع.

وسبق وأن لعب مودي ناصر مع ناديي النصر وإيسترن كومباني قبل أن ينتقل إلى إنبي في صيف 2022.

وكانت آخر مباريات مودي ناصر مع إنبي هذا الموسم يوم 28 ديسمبر الماضي.

ولعب مودي 15 مباراة في مختلف المسابقات منهم 12 مواجهة بالدوري المصري وبينهم 11 بشكل أساسي.

ونجح مودي في تسجيل هدفين بالدوري هذا الموسم.