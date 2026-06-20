كرة سلة – فريدة وائل تعلن رحيلها عن الأهلي بعد 6 سنوات

السبت، 20 يونيو 2026 - 19:57

كتب : FilGoal

فريدة وائل لاعبة الأهلي لكرة السلة

أعلنت فريدة وائل لاعبة فريق الأهلي لكرة السلة الرحيل عن القلعة الحمراء، وذلك بعد 6 سنوات مع الأحمر.

ولم تعلن فريدة وائل عن وجتهما المقبلة بعد الرحيل عن الأهلي بشكل رسمي.

وخسر الأهلي لكرة السلة للسيدات 3 بطولات في الموسم الماضي وهي الدوري وكأس مصر والسوبر المصري، لصالح فريق سبورتنج.

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كما توج الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للسيدات لأول مرة في تاريخه. ولم تتواجد فريدة وائل في قائمة الأحمر خلال هذه البطولة.

وانضمت فريدة وائل إلى الأهلي قبل 6 مواسم قادمة من نادي هيليوبوليس، وتقترب من العودة له مرة أخرى.

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