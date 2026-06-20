كرة سلة – فريدة وائل تعلن رحيلها عن الأهلي بعد 6 سنوات
السبت، 20 يونيو 2026 - 19:57
كتب : FilGoal
أعلنت فريدة وائل لاعبة فريق الأهلي لكرة السلة الرحيل عن القلعة الحمراء، وذلك بعد 6 سنوات مع الأحمر.
ولم تعلن فريدة وائل عن وجتهما المقبلة بعد الرحيل عن الأهلي بشكل رسمي.
وخسر الأهلي لكرة السلة للسيدات 3 بطولات في الموسم الماضي وهي الدوري وكأس مصر والسوبر المصري، لصالح فريق سبورتنج.
كما توج الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للسيدات لأول مرة في تاريخه. ولم تتواجد فريدة وائل في قائمة الأحمر خلال هذه البطولة.
وانضمت فريدة وائل إلى الأهلي قبل 6 مواسم قادمة من نادي هيليوبوليس، وتقترب من العودة له مرة أخرى.
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