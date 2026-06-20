مدرب سموحة: تعاقدنا مع 7 صفقات مجانية لتعديم صفوف الفريق بالموسم الجديد

كشف أحمد عبد العزيز مدرب سموحة عن 7 أسماء تعاقد معهم فريقه لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وقال عبد العزيز في تصريحات مرسلة للصحفيين: تعاقدنا مع كل من بيتر شيكودي من برتوجت وعبد الغني محمد لاعب الاتحاد السكندري، وعمر محسن من المنصورة، وأحمد النادري لاعب البنك الأهلي، ومحمد دسوقي لاعب مودرن سبورت، ومحمد عبد السميع لاعب الإسماعيلي، وأحمد عبد الرسول لاعب الجونة وجميعهم انضموا بشكل مجاني".

وواصل "اخترت الصفقات الجديدة بعناية وبما يتناسب مع خطتي التدريبية واحتياجات الفريق في الموسم الجديد خاصة وأن الفريق يمر بمرحلة تغيير شاملة وبالرغم من تخفيذ ميزانية الكرة إلا أنه هناك رؤية في عملية اختيار وانتقاء العناصر الجديدة".

وأتم "الصفقات الجديدة بالرغم من أنها لم تكلف النادي كثيرا، إلا أنها ذات جودة فنية كبيرة وسيكون لها تأثير كبير في تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الكروي الجديد".

وكان سموحة قد أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.