مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتلق عرضا من الرياض لضم تريزيجيه ولكن
السبت، 20 يونيو 2026 - 16:34
كتب : FilGoal
أوضح مصدر من الأهلي أن النادي لم يتلق عرضا من نادي الرياض السعودي للتعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم يصل إلينا أي عرض رسمي حتى الآن من نادي الرياض للتعاقد مع تريزيجيه".
وأتم "في حال تلقينا عرضا سندرسه أولا قبل اتخاذ القرار النهائي".
وانضم تريزيجيه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من طرابزون سبور التركي.
وتأسس تريزيجيه في الأهلي قبل خروجه إلى عدة تجارب خارج مصر.
وشارك تريزيجيه في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع هدفا.
وفاز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا للموسم المنقضي بتسجيله 6 أهداف.
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