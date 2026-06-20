مصدر مقرب من زيزو يكشف حقيقة رفضه خفض راتبه مع الأهلي

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي حقيقة رفضه خفض راتبه السنوي مع النادي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "كل ما قيل عن رفض اللاعب تخفيض راتبه السنوي مع الأهلي غير صحيح، لأن النادي لم يطلب هذا الأمر من الأساس".

وانضم زيزو إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 30 عاما 29 مباراة مع الأهلي في الموسم المنقضي.

وسجل زيزو 5 أهداف وصنع 9 آخرين.

وينتهي تعاقد زيزو مع الأهلي في 2030.

ويتواجد الجناح الأيمن مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في كأس العالم 2026.

وشارك زيزو في جزء من مباراة منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات والتي انتت بهدف لكل فريق.