تقرير: عرض أخير من يوفنتوس لتجديد عقد فلاهوفيتش

السبت، 20 يونيو 2026 - 13:38

كتب : FilGoal

دوسان فلاهوفيتش - منتخب صربيا

قدم نادي يوفنتوس عرضه الأخير على دوشان فلاهوفيتش لتجديد عقده.

وينتهي تعاقد فلاهوفيتش بنهاية شهر يونيو الجاري.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن يوفنتوس أرسل عرضه الأخير إلى دوشان فلاهوفيتش لتجديد عقده الذي ينتهي بعد أيام.

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ووفقا للصحيفة، فإن عرض يوفنتوس لتجديد عقد الصربي لمدة موسم براتب 8 ملايين يورو.

وكان فلاهوفيتش قد رفض أكثر من عرض لتجديد عقده خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت في وقت سابق أن نادي بايرن ميونيخ الألماني بدأ التحرك من أجل ضم فلاهوفيتش.

وأوضح التقرير أن إدارة بايرن اجتمعت بوالد فلاهوفيتش خلال الأيام الماضية. وتمت مناقشة إمكانية انتقاله في الصيف.

ولعب فلاهوفيتش 23 مباراة في الموسم الماضي وسجل 10 أهداف وصنع هدفين.

وانضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا في شتاء 2022 مقابل 85 مليون يورو.

فلاهوفيتش يوفنتوس
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