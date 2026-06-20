ماركا: باير ليفركوزن يكشف مطالبه لـ أتلتيكو مدريد لترك جريمالدو

كشف نادي باير ليفركوزن مطالبه المالية من أجل رحيل أليخاندرو جريمالدو عن النادي والانتقال إلى أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن أتلتيكو مدريد توصل لاتفاق مع أليخاندرو جريمالدو على بنود تعاقده.

ووفقا للصحيفة، فإن النادي الألماني يريد 15 مليون يورو لترك جريمالدو، لكن المفاوضات ما زالت جارية بين الطرفين.

وينتهي تعاقد جريمالدو مع باير ليفركوزن في نهاية الموسم الجديد، أي يستطيع التفاوض والتوقيع لأي ناد دون العودة إلى باير ليفركوزن بداية من يناير المقبل.

ويتواجد جريمالدو رفقة منتخب إسبانيا لخوض بطولة كأس العالم 2026.

ويعد الظهير الأيسر البالغ من العمر 30 عاما أحد الرجال الذين توجوا ببطولة الدوري الألماني تحت قيادة تشابي ألونسو.

وخاض جريمالدو 46 مباراة مع باير ليفركوزن في الموسم المنصرم وسجل 14 هدفا وصنع 12 آخرين.

وتأسس جريمالدو في أكاديمية فالنسيا، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في 2008 ويستمر حتى 2016.

وانتقل جريمالدو في 2016 إلى بنفيكا مقابل مليوني يورو، ثم رحل صوب باير ليفركوزن في صيف 2023 دون مقابل.