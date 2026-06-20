ماركا: باير ليفركوزن يكشف مطالبه لـ أتلتيكو مدريد لترك جريمالدو

السبت، 20 يونيو 2026 - 13:28

كتب : FilGoal

أليخاندرو جريمالدو

كشف نادي باير ليفركوزن مطالبه المالية من أجل رحيل أليخاندرو جريمالدو عن النادي والانتقال إلى أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن أتلتيكو مدريد توصل لاتفاق مع أليخاندرو جريمالدو على بنود تعاقده.

ووفقا للصحيفة، فإن النادي الألماني يريد 15 مليون يورو لترك جريمالدو، لكن المفاوضات ما زالت جارية بين الطرفين.

أخبار متعلقة:
تقرير: موافقة فليك شرط الحسم لصفقة سيلفا.. وعرض مالي أفضل من أتلتيكو مدريد "تضحكونا أكثر من برشلونة".. بيان ناري من أتلتيكو ردا على ريال مدريد بصور يامال وبيدري ورافينيا.. أتلتيكو مدريد يرد بقوة من شائعات انتقال ألفاريز لـ برشلونة آس: أتلتيكو مدريد يحسم موقفه من بيع ألفاريز ويهاجم برشلونة

وينتهي تعاقد جريمالدو مع باير ليفركوزن في نهاية الموسم الجديد، أي يستطيع التفاوض والتوقيع لأي ناد دون العودة إلى باير ليفركوزن بداية من يناير المقبل.

ويتواجد جريمالدو رفقة منتخب إسبانيا لخوض بطولة كأس العالم 2026.

ويعد الظهير الأيسر البالغ من العمر 30 عاما أحد الرجال الذين توجوا ببطولة الدوري الألماني تحت قيادة تشابي ألونسو.

وخاض جريمالدو 46 مباراة مع باير ليفركوزن في الموسم المنصرم وسجل 14 هدفا وصنع 12 آخرين.

وتأسس جريمالدو في أكاديمية فالنسيا، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في 2008 ويستمر حتى 2016.

وانتقل جريمالدو في 2016 إلى بنفيكا مقابل مليوني يورو، ثم رحل صوب باير ليفركوزن في صيف 2023 دون مقابل.

أليخاندرو جريمالدو أتلتيكو مدريد ميركاتو باير ليفركوزن
نرشح لكم
تعاون آخر؟ رومانو: برايتون يقدم عرضا إلى توتنام لضم فوسكوفيتش غزل المحلة يعلن ضم عبد الرحمن أسامة آس: بيتيس يفتح خط المفاوضات مع ريال مدريد لضم فران جارسيا خبر في الجول – المقاولون يطلب ضم عمار وعبد الله.. وهذه مطالب الإسماعيلي المالية آس: ريال مدريد يبدأ مفاوضاته لضم أوليس.. وبايرن ميونيخ يحدد شرطه هزم النصر السعودي؟ ماركا: كومو يتفق مع لويس ميا لضمه خبر في الجول - زد يقترب من ضم ياسين الملاح من فاركو "بشرط الحصول على تصريح العمل".. ليفربول يعلن ضم مونيوز
أخر الأخبار
ماركا: باير ليفركوزن يكشف مطالبه لـ أتلتيكو مدريد لترك جريمالدو 7 دقيقة | ميركاتو
تعاون آخر؟ رومانو: برايتون يقدم عرضا إلى توتنام لضم فوسكوفيتش 17 دقيقة | ميركاتو
تقرير: بوكا جونيورز يتفق مع كافاني على فسخ عقده ساعة | أمريكا
كأس العالم – جولر: نشعر بالخجل من الإقصاء.. وغير مقبول عدم التسجيل ساعة | في المونديال
كأس العالم – فينيسيوس: هذا ما طلبه مني أنشيلوتي.. ويجب أن أستمع له أكثر 2 ساعة | في المونديال
مواعيد مباريات السبت 20 يونيو وفجر الأحد.. تونس ضد اليابان وكوت ديفوار وهولندا 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مونتيلا: لم يكن الحظ حليفنا وهذا أمر يحدث كل 50 عاما 4 ساعة | في المونديال
كأس العالم - صاحب أسرع هدف.. جلارزا رجل مباراة تركيا ضد باراجواي 4 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531407/ماركا-باير-ليفركوزن-يكشف-مطالبه-لـ-أتلتيكو-مدريد-لترك-جريمالدو