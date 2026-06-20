تعاون آخر؟ رومانو: برايتون يقدم عرضا إلى توتنام لضم فوسكوفيتش

السبت، 20 يونيو 2026 - 13:17

كتب : FilGoal

لوكا فوسكوفيتش - توتنام

قدم نادي برايتون عرضا إلى نظيره توتنام للتعاقد مع لوكا فوسكوفيتش لاعب الفريق.

وقضى اللاعب الكرواتي الموسم المنصرم معارا إلى هامبورج.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في الانتقالات، فإن براتيون قدم عرضا مقابل 42 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 3 ملايين كمكافآت.

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وكان توتنام قد رفض عرضين من برايتون من المدافع البالغ من العمر 19 عاما.

حدث تعاون بين الناديين منذ أيام، إذ تعاقد توتنام مع المدافع يان فان هيكي مقابل 60 مليون يورو.

ويبدو أن برايتون يريد أن يعوض رحيل فان هيكي إلى توتنام من سبرس نفسه بضم فوسكوفيتش.

ويتواجد فوسكوفيتش رفقة منتخب كرواتيا في كأس العالم 2026 وخاض مباراة إنجلترا.

وكان توتنام قد ضم فوسكوفيتش من هايدوك سبليت الكرواتي مقابل 11 مليون يورو في صيف 2025.

ولعب فوسكوفيتش 30 مباراة مع هامبورج وسجل 6 أهداف وصنع هدفا.

وتعاقد توتنام مع فان هيكي وماركوس سينيسي وأندي روبرتسون وجدد عقد بيدرو بورو.

توتنام برايتون لوكا فوسكوفيتش ميركاتو
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